九龍灣站中年男影大頭相惹口角　港鐵報警　防暴到場向人群噴椒

昨日香港多區有示威者發起「三罷」行動，今日（12日）早上開始再有示威者發起堵塞交通行動。港鐵九龍灣站內，有兩名中年男子懷疑用手機拍攝車廂內戴口罩的年輕人「大頭相」，引發雙方口角，大批青年人包圍兩名中年男理論。 港鐵職員其後報警，約50名防暴警察進入九龍灣站月台，喝罵戴口罩青年及發射胡椒噴劑，月台上至少5名市民「中椒」，兩名中年男子獲放行離開。

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早上9時，港鐵車廂有市民口角，兩名中年男子在列車上懷疑用手機拍攝車廂內戴口罩的年輕人「大頭相」，引起年輕人不滿，雙方口角。當列車駛至九龍灣站，港鐵職員到場處理，並著涉事人士先下車，讓列車可以繼續行駛。

其中紅衣男在理論期間，一度坐在九龍灣站月台地下，聲稱自己不舒服。其同伴、另一灰外套男子嘗試阻止現場人士拍攝不果，打算自己登上列車離開。一眾戴口罩青年不准他離開，以身體阻礙車門關上。

其後港鐵職員報警處理，約50名防暴警察進入月台，隔開中年男及年輕人。有現場人士向傳媒表示防暴警當時出手扯下其口罩，並喝罵「戴咩口罩!」、「你哋自己搞事自己知，死曱甴」，又用胡椒噴劑指向青年。

場面混亂之際，有警員一度與車廂內的乘客對罵，在無警告的情況下出動胡椒噴劑射人，月台上至少5名市民「中椒」，包括一名掛有社工證男子，及一對夫婦。涉事的兩名中年男子獲放行離開。防暴警察離場後，大批青年包圍一名港鐵男職員理論。