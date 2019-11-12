【11.12學界人鏈．直播】黑衣人浸大正門對出堵路　縱火焚燒雜物

中文大學、中環等地激烈示威不斷、催淚煙四起之際，在九龍塘，有中學生發起今日（12日）放學後組織人鏈，稱抗議政府打壓和爭取停課，《香港01》直播活動。

【18:02】「中學生連線」數名成員打算步行往教育局教育中心遞訊信，參與人鏈活動的中學生亦緊隨其後。惟中心職員見有人群湧至，馬上搬出鐵馬鎖上大門。一名保安員出面解釋稱今日中心內只有保安人員。

同學打算在教育局門外燒信，期間現場消息指有警察將會到場，現場中學生表現恐慌，短時間內即原地解散開離開。

一批黑衣人於浸大正門對出堵路，並縱火焚燒雜物。(陳倩婷攝)

【17:51】一批黑衣人於浸大正門對出堵路，並縱火焚燒雜物。

【17:33】來自不同學校的中學生組成「臨時樂團」，以小提琴、長笛等樂器，演奏《願榮光歸香港》，從人鏈隊頭一直行至隊尾，過程中參與人鏈的同學亦一同合唱。

【17:30】有腳傷未愈的中學生拄拐杖到場，他表示自己暪着家人參加人鏈活動，抗議警察對手無寸鐵示威人濫捕，被問到自己行動不便，會否擔心若有警員到場驅散的話會受傷，同學表示「都有少少」。

【17:05】活動負責人揮動黑旗領頭，帶中學生沿根德道拉開人鏈，學生手拖手築成人鏈，大部份人均戴上口罩，期間不斷高呼「五大訴求、缺一不可」等口號。

網上文宣顯示，活動集合時間是下午4時30分，正式舉行時間由下午5時至7時，人鏈由九龍塘教育服務中心沿根德道轉入歌和老街伸延。