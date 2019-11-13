【11.12．中大】警無搜查令下入多間大學　郭家麒提緊急質詢　

警方昨天（12日）於中大二號橋位置與學生爆發激烈衝突，至少六十人受傷，理工大學、城市大學亦爆發激烈衝突。公民黨立法會議員郭家麒將在今天（13日）的立法會會議上，就警方沒有搜查令下進入大學校園提緊急質詢。 郭家麒提及警方於前日和昨日在未有搜查令下，進入本港多間大學校園範圍，形容情況失控，他要求政府和相關部門交代警方行動是否違反《警察通例》第 44-04(2) 條及《基本法》第29條。

警方向中大校園發射催淚彈。（鄭子峰攝）

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郭家麒將在立法會大會提出緊急質詢，警方於前日和昨日在未有搜查令下，進入本港多間大學校園範圍，向學生大規模施放催淚障、胡椒彈球等武器。其中，在香港中文大學，更有防暴警察手持棒球棍揮舞；而在城大，更有傳媒拍攝到指揮官公然下令警員射向學生頭部，郭家麒形容情況失控。

郭家麒要求相關部門交代警方過去兩日在未經校方同意下進入本港各間大專院校的時間、地點、原因及人數，使用的武器情況、數量及原因等詳情，並交代當中是否涉及警員違反守則、使用不妥當的武力，並提供受傷學生及教職員數字。

郭又要求政府交代警方行動是否違反《警察通例》第 44-04(2) 條及《基本法》第29條。

郭家麒又問到：「在戰爭的情況下軍隊尚且不會入侵校園傷害學生，香港警察大規模進入本港各間大學，是否與香港青年為敵，對香港大學生作出報復性的清算行為？」