【立法會．直播】梁君彥逐胡志偉出會議廳　葉建源提緊急質詢獲批

有示威者今天（13日）於多區堵路情況，大部分巴士路線停駛，有不少港鐵站封站，在硝煙之下，立法會大會如常召開，《香港01》正直播會議內容。 公民黨立法會議員郭家麒今早表示，將在會議上就警方沒有搜查令下進入大學校園提緊急質詢，惟立法會主席梁君彥回覆指，理解郭對警方執法是否合法和合規的關注，但認為質詢不符合「性質急切」的條件，故拒絕批准緊急質詢。 教育界議員葉建源之後提出「立即平息民憤的緊急措施」的急切口頭質詢，獲梁君彥批准。

葉建源提出急切口頭質詢獲批。（資料圖片）

【12:25】梁君彥批准教育界議員葉建源在6項口頭質詢後，根據《議事規‍則》‍第24(4)條，就「立即平息民‍憤的緊急措施」提出急‍切口頭質詢。葉建源的質詢指，香港局勢近日持續惡化，不但有學生在警方驅散行動期間受傷並終告不治，而自本月8日至今已連續5日多區出現抗爭活動，衝突有擴大至全港趨勢，「除了繼續由警方執法外，政府有否制訂平息民憤的緊急措施，避免局勢進一步惡化？」



【11:45】立法會主席梁君彥指令保安驅趕民主黨胡志偉，保安在護送李家超期間與泛民發生推撞，民主黨林卓廷、許智峯、新同盟范國威等議員高呼「李家超下台」、「李家超滿手鮮血」等口號，推撞一直延續到會議廳外，多名保安對高舉標語牌和叫口號的泛民議員疑似有拉扯動作，泛民議員一度質疑保安動作導致他們受傷，會議因此暫停。