【逃犯條例】張建宗：昨晚內閣緊急會議無特別意義　

立法會今早（14日）繼續辯論由教育界葉建源提出「立即平息民憤的緊急措施」的急切口頭質詢，多名建制派議員質問，警察在這段期間疲於奔命，當局會以甚麼方法止暴制亂，以及政府昨晚的高層會議內容。政務司司長張建宗回應稱，政府昨晚只是舉行普通會議，「無乜特別意義」，又指官員願意落區協助清理路障以作示範，目標是盡快讓香港回復平靜。

多名司局長晚上到禮賓府舉行會議。（資料圖片）

立法會今早討論政府平息民憤的措施。工聯會麥美娟要求民主派與暴力割席，又批評政府沒有實際措施平息社會亂局，問政府昨晚的高層會議「傾咗啲咩嘢出嚟，是否又只是嚴厲譴責？」政務司司長張建宗回應指，昨晚政府高層只是舉行普通會議，沒有特別意義，只是大家忙碌，需要較夜會面，希望找到紓緩形勢的出路。

麥美娟又質問，當社區出現鼠患清潔的問題，政府就推出由司長統籌的「全城清潔大行動」，那麼面對目前的社會亂局，司長又會否舉辦「全城止暴大行動」；她又怒斥「嗰啲以為事不關己、獨善其身嘅官員，叫佢地唔好做啦，唔好撈呀！」張建宗回應指，政府所有官員會上下一心支持警隊，不會各自為政，又指會考慮議員提出落區協助清理路障，目標是盡快讓香港回復平靜。

麥美娟要求民主派與暴力割席。（資料圖片）

民主派議員則關注警方執行的行為有否違法，以及如何賠償受催淚彈波及的民居及無辜市民。街工梁耀忠質問，政府可否承諾不會進行宵禁及要求解放軍進駐，以及會追究警察的違法行為，不會讓他們可以無後顧之憂地對市民濫打濫捕。張建宗重申，政府有信心、能力和決心，香港亦有能力自行解決正在面對的挑戰，著議員不要作無謂的揣測，又指處理警察違規行為的機制一直存在。

社福界邵家臻則關注，警方昨晚在沙田執行職務期間，向高處發射多枚催淚彈，其中一發催淚彈打穿好運中心竹林閣 5 樓玻璃，並落入單位房間，問政府會否向該戶人家道歉及賠償。保安局局長李家超回應稱，如果無暴徒犯法，警方就不需要執法及使用武力，著議員要先認清問題的起因。他又稱，警方在執法的過程中，會有人感到不便或受到影響，市民除了投訴外，亦可以向政府提出，當局會有方法處理。

梁耀忠質問，政府可否承諾不會進行宵禁及要求解放軍進駐，以及會追究警察的違法行為。(資料圖片/張浩維攝)

楊潤雄：大學管理層是校園出現暴亂的第一責任人

此外，教育局局長楊潤雄回應近日大學與警方的衝突，稱日前有暴動和暴亂行為於大學出現，第一責任人當然是大學管理層，雖然政府不會每日高調表態，但一直會向大學管理層表達及跟進。張建宗在回應警察執勤壓力上漲及人手問題時，就稱有約100名懲教署人員自願協助警隊，擔任特別職務警察，進行押解和守衛工作，以紓緩警隊的工作壓力。