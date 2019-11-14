美國CECC聲明：警催淚彈攻大學　質疑港府有意製造混亂示威

美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）周四（14日）發表聲明，指香港社會的暴力持續升級令人極為憂慮。警方蓄意攻擊大學校園，發射千枚催淚彈，今人關注政府是否有意製造更多混亂和示威。又敦促北京慎重考慮破壞香港自治權所付出的後果，包括招致政治動亂，妨礙中國與國際金融體系對接、以及引來美國和國際社會制裁。

國務院副總理韓正上周（6日）在北京接見特首林鄭月娥，韓正強調極端的暴力破壞活動，在任何國家及社會都不能容忍及接受。(資粁圖片)

委員會擔憂，北京宣布了一系列治港政策，內容涵蓋司法、教育，令人質疑中國想並加快通過國安法，進一步箝制香港言論自由和公民自由。委員會譴責香港當局過度使用武力，並支持香港人的訴求，包括要求官員問責，實行政治對話，及捍衛在《中英聯合聲明》承諾過的民主自由。

委員會提醒，襲擊區選候選人以及威脅要取消區議會選舉，只會令港人不滿加劇，並突顯港府的完全受北京操控。又敦促中國慎重考慮破壞香港自治權所付出的代價，包括招致政治動亂，妨礙中國與國際金融體系對接、以及引來美國和國際社會制裁。