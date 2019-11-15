【逃犯條例】政府回應美國報告　指不存在政治檢控　警方克制執法

美國美中經濟與安全審查委員會（USCC）在11月14日發表報告，指香港出現政治檢控，又表示如果中國政府派解放軍或武警干預香港局勢，美國應撤銷香港的特殊經濟地位。 港府晚上發表回應，表示絕不存在政治檢控，但未有直接回應有關解放軍及武軍的言論。

政府表示，回歸以來政府一直嚴格按照《基本法》實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。特區政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。

指保障人權和自由是港府憲制責任

政府指，保障人權和自由是特區政府的憲制責任。《基本法》第四條訂明，香港特別行政區依法保障香港特別行政區居民和其他人的權利和自由。除了《基本法》外，人權和自由在香港也受到《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障。特區政府十分重視人權和自由，亦必定全力維護。

政府強調律政司的刑事檢控工作不受任何干涉，並不存在政治檢控。（資料圖片）

否認選舉有政治篩選 否認有政治檢控

政府否認選舉有政治篩選，亦否認近期刑事檢控之中出現政治檢控，表示律政司的刑事檢控工作不受任何干涉，檢控與否的決定，必須就所得的證據和相關法律進行客觀和專業的分析，並按照已公布的《檢控守則》行事。

至於警方執法問題，政府表示過去數月在香港發生連串示威及公眾活動，部分活動最後演變成暴力違法事件，引致地區及民生設施遭到破壞，市民受到傷害。對此，警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。警方執法行動的目的是為保障市民大眾的生命財產，將違法人士繩之於法，盡快令社會恢復秩序。

重申監警會正審查事件 報告內容將公開

而監警會方面，政府重申正在審視自6月以來的一連串大型公眾活動，包括警方採取的相應行動，以釐清相關事實，並擬備報告。報告的內容將會公開。同時政府亦建立多元化的對話平台，會邀請社會領袖、專家、學者，深入、獨立地檢視香港的社會矛盾和須正視的深層次問題。

政府指警方一直保持克制，嚴格根據法律執法。（資料圖片）

強調普選要達致各方可接受的共識

在政制發展方面，政府指由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標。要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，達致各方可接受的共識。特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人民代表大會常務委員會的相關解釋和決定推動政制發展。

稱報告引用不相干個案 質疑港戰略物品管理制度

在戰略物品貿易管制方面，政府重申根據《基本法》，香港是單獨的關稅地區。政府一直按香港法律和國際管制清單全面執行戰略物品進出口和轉口管制並嚴格執法，並與美國及其他貿易夥伴保持緊密合作。多年來，港美兩地政府當局合作無間，在防止戰略物品非法轉移方面取得理想成效，並獲有關當局的認同。港府稱，儘管再三解說，報告仍錯誤引用毫不相干的個案，質疑香港戰略物品貿易管制制度，對此深感遺憾。

港府表示，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。