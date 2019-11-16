【逃犯條例】發公開信稱對公務員違法零容忍　梁籌庭：具阻嚇作用

公務員事務局局長羅智光昨日（15日）向公務員發信，表示對公務員違法零容忍，要求公務員切勿參與任何非法活動和行動，包括非法示威集會。羅智光亦與信中表示，如公務員參與違法活動被捕後，「仍能如常回到崗位繼續行使其公職的權力及職能，社會亦難以接受」，而當該人員正受研訊，基於公眾利益，有關公務員會被着令停職。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭接受《香港01》電話訪問時表示，該指引具有一定阻嚇性，同事會再三考慮清楚「有冇需要上街」，從而保護自己。他認為公務員或會擔憂路過衝突地點時的法律風險，甚至因為想避開公開集會時的摩擦，而不參加和平集會。

梁籌庭表示，局方昨日的指引對參與示威的公務員具阻嚇作用。圖為今年8月的公務員集會。（梁鵬威攝）

梁籌庭補充，公務員要恪守政治中立，根據政府指引做事。雖然指引內沒有限制公務員參與政治組織，但「發展到今時今日咁嘅環境，（參與政治）較為敏感，而家唔適宜用行動表達一啲嘢。」

他亦認為，公務員定罪後要停職的安排「唔係新料」，但該指引表明公務員被檢控時要被停職的安排，通常出現於紀律部隊，對文職公務員而言是罕有安排。梁籌庭表示，如果公務員停職的話，屆時是依然發放工資還是停薪，涉及條例細節，但局方未有交代清楚。他坦言不知道局方是根據甚麼條例作此決定，需要向局方查詢。

梁籌庭提及，如果公務員干犯刑事檢控並被判有罪，無論罪行輕重，都會在所屬部門舉行聆訊，由紀律委員會決定會否有再進一步紀律處分，包括辭退及提早退休。但昨日的指引提及的是被捕或被檢控時，即法庭未定罪下就會將該公務員停職，他對此安排感到疑惑，認為政府要對此有要有清晰指引。對於局方指公眾人士不接受公務員被捕後返回崗位工作，他認為除非公佈該公務員所屬單位，否則公眾不會知道該公務員的工作，該公務員亦可調去其他部門工作，等候法院審訊。