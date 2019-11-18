中國公使警告英政客： 縱容暴力干預內政將承擔後果

中國駐英國使館公使馬輝接受英國廣播公司（BBC）訪問，就英國有政客干預香港事務闡明中方立場，強調香港是中國一部分，若果他們縱容暴力行為和干預中國的內政，對中英雙邊關係非常不利，並將承擔後果。

馬輝上周五（15日）接受《新聞之夜》（Newsnight）主持人沃克（Kirsty Wark）訪問，就近期英國有政客干預香港事務並進而引發的中英關係等問題闡明中方的觀點及立場。馬輝重申，香港是中國一部分，任何國家都不得干涉中國內政，這將嚴重影響同中國的雙邊關係。

+ 5 + 4 + 3

當主持人指中國外交部發言人耿爽早前有關「若果英國繼續火上加油將引火燒身」的言論「相當極端」時，馬輝回應稱，若果英國有政客或政府官員縱容暴力行為，那麼這對雙邊關係來說將非常不利；他同時反問香港如果再不止暴制亂，在港的30萬英國公民的安全又如何得到保障？

主持人問中方會否遏制和英國企業合作，馬輝謂：「英國有政客尚未認識到香港已經回歸中國這事實，香港現在是中華人民共和國的一個特別行政區，香港已不再受英國殖民統治，英國有政客或政府官員繼續支持暴力或者干預中國的內政，就一定會承擔後果。」