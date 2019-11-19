【逃犯條例直播】林鄭回應理大衝突　大學成兵工廠　破壞慘不忍睹

理工大學內的示威者自周日起開始和警察展開攻防戰，警方嚴密包圍下拘捕多人，行政長官林鄭月娥今(19日)早出席行會前見傳媒，料親身回應理大被圍攻事件，她昨日早上聯同保安局局長李家超到廣華醫院探望小腿受傷的警員， 其後在臉書發文，指理大附近暴徒不斷掟磚同汽油彈，警方已多次作出呼籲，理大校園內的人人應該盡快聽從。

【09:55】行政長官林鄭月娥首先提到近日理工大學及附近一帶發生的情況。她指出，過去一周有激進網民發起所謂「三罷」的抗爭行動，出現了大規模堵路，嚴重破壞社會秩序、危害市民的人身安全，令到香港多區滿目瘡痍。她稱，又留意到幾間大學成為重災區，讓暴徒佔領。

林鄭表示，有校長與她說校園已全面失守，受破壞的程度是令人慘不忍睹，需長時間復修，但更加令人震驚的是，大學校園已變成了一個兵工廠，很多武器都在校園內製造。林鄭指，她知道有一間大學發現了幾千個未用過的汽油彈，亦有一些化學實驗室內裏的危險品被偷走，亦有些大學亦成為了練兵場，例如將整個泳池天台來訓練人士如何進行衝擊及襲警的行為。

林鄭又指，從校長口中知道，並非所有佔領校園的「暴徒」是大學生，甚至只有少部分是學生，認為情況是非常嚴重。

她又提到「暴徒」早前於中大，以及尖沙咀區一帶大肆破壞仿如「戰場」，紅磡的過海隧道亦已經停止營運了差不多兩星期。

林鄭稱一直與今日就任警務處長的鄧炳強跟進事件，並提出兩大原則，第一必須和平解決，希望他們放下武器，按指示有序離開。

第二原則是以人道和人性化方式處理受傷以及未成人士，因此昨日已經安排紅十字會人員進入理大，為傷者治療和安排他們離開，強調首要安排他們入院，其後再作跟進調查或拘捕；亦透過中學校長和宗教人士等勸未成年的人士離開，如果他們不用暴力，在登記後便可離開，但強重申要保留追究權利。

林鄭強調，要做到這兩個原則，特別是和平解決，主導權在校內人士，只要他們放下武器、有秩序從校園出來、過程中不使用暴力、按警方指示，便可以和平處理事件。





