中國駐英大使批評英美對港煽風點火　若局勢惡化中央不會袖手旁觀

政情
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中國駐英大使劉曉明公開批評英美，對香港當時局勢煽風點火，以及干涉屬於中國內政的香港事務，強調若香港局勢進一步惡化，中央政府不會「袖手旁觀」。

劉曉明周一（18日）就香港局勢在倫敦舉行第三次記者會，他批評包括英國下議院外交事務專責委員會（Foreign Affairs Select Committee）在內的英國政客，就香港當前局勢煽風點火，將「暴力示威者」形容為「民主抗議者」，他指英國譴責香港警隊、港府的言論是干涉中國內政。

劉曉明批評有西方國家公開支持極端暴力分子，美國眾議院通過所謂《香港人權及民主法案》是公然干涉香港事務，也就是中國內部事務。他認為，西方傳媒報道具誤導性，漠視示威者的暴力行為。

劉曉明稱，香港的暴力示威者設法破壞「一國兩制」原則，把香港推向極為危險的境地；假如情況繼續惡化下去，香港的未來將會是難以想像和可怕，而中央政府不會就此「袖手旁觀」，中國有足夠的決心及能力結束動亂。

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