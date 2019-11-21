【區議會選舉】暴力衝突妨礙投票？　有一招可「迫大家冷靜下」

區議會選舉周日（11月24日）舉行，近日政治風波未平息，暴力衝突不斷，多區經常出現堵路，理工大學圍城戰更引發局勢升溫。社會各界關注選舉能否安全有序舉行，而即使選舉照常，候選人進行競選活動期間，又會否遭受暴力對待。政府近日頻頻解畫，表明希望選舉如期舉行，並指會加強保安確保投票過程不受滋擾。 對此，政界過往其實曾提出一個建議，放諸今日或能協助為局勢降溫，那就是引入「選舉冷靜期」，在選舉前的某個時段內不准進行競選拉票活動，減低投票日爆發衝突的機會。 不過，設立選前冷靜期亦有實際技術困難，例如執行上較難堵塞所有拉票行為；可能影響選舉氣氛；加上選舉日的「投票接送」、最後關頭「催票」等，向來是部分政黨重要票源，貿然改變選舉安排或會惹來政治反彈，是以政府至今未有太充足的動機實行冷靜期。

▼反修例風暴．理大圍城戰▼

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港府保安措施被批「搔不著癢處」

顧名思義，選前冷靜期即投票結束前的指定時間內，禁止舉行政治性質的集會、進行其他形式拉票活動。不同國家或地區都有類似規定，時間和禁止範圍各有不同。例如台灣，候選人投票日前一天晚上十時起不得進行競選或助選活動，網絡拉票也可能被罰款；部分國家如印尼，冷靜期甚至長達3天。

此舉的作用，是令選民有更充足時間思考投票決定，不受一時的氣氛干擾。再者，以目前香港對立的政治氣氛，候選人在投票日進行拉票活動，不論民主或建制派，都有相當的風險遭遇不同政見人士衝擊，為選舉添不明朗因素。一概禁止拉票活動，縱使未必能解決所有問題，至少有助降低投票日出現暴力事件的機會。

政制及內地事務局局長聶德權本周向傳媒表示，將在投票日擴大禁止拉票區、加派警察和民安隊等保安人員到票站、消防人員會準備應付潛在的火警風險，務求讓選舉順利進行。但有建制派議員隨即指出措施「搔不著癢處」，認為過往即使在禁止拉票區出現涉嫌干擾選舉的事件，票站主任最多記錄在案，大多無法確切處理。聶德權較早前會見民主派時，據報亦有數名人士即席提出設立冷靜期，不准在11.24當日拉票。

近日示威衝突持續，多區出現堵路，政府認為這會影響投票是否順利舉行。（資料圖片/羅君豪攝）

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執行有困難 或觸動政黨利益

不過選前冷靜期執行上會有一定困難，例如在冷靜期生效期間，如果候選人舉行私人聚會，那算不算競選活動？又如果候選人團隊成員透過電話向居民「問好」，不直接提及選舉事宜，那又算不算助選活動？如果相關拉票信息從海外發放，又能否納入規管？灰色地帶可能很多，執法亦可能相當困難。

另外，本屆區選選舉日臨近，即使政府有心利用冷靜期防止暴力事件，亦沒有足夠時間立法。如果形式是臨時修改選舉指引，則沒有法律約束力；如果再次動用《緊急法》立法，又可能惹來另一波政治爭議。所以在此時討論選前冷靜期，於今屆區選未必能起即時作用。

更現實的問題在於，在選舉日打電話、洗樓，甚或提供「交通接送」投票服務、在票站關閉前「催票」，向來是個別黨派的競選工作重要一環，甚至是主要票源之一。貿然限制選舉完結前拉票，容易觸動政黨利益，政治上很難得到跨黨派支持。

區議會選舉投票能否順利舉行引起關注。（資料圖片）

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港府曾提冷靜期諮詢 建制派議員質疑成效

2016年12月，政制及內地事務局向立法會政制事務委員會提交文件，就一系列選舉安排徵詢議員意見，其中一部分是設立冷靜期。2017年11月，政制局正式發表《有關選舉安排檢討的諮詢文件》。不過基於2016年立法會選舉期間，由民主派學者發起的「雷動計劃」不斷公布調查結果、整合經評估的選情並提出策略性投票建議，被質疑影響選舉公正，所以當時對於冷靜期的關注點，主要落在限制發布選舉調查上，有關禁止拉票活動的討論有限。

在相關的立法會會議中，議員鄭松泰曾表示支持限制投票日拉票行為，認為這可避免資源充裕的黨派在投票當日大舉拉票，過度影響選民選擇；但亦有多名建制派議員如民建聯李慧琼、工聯會麥美娟，質疑禁止拉票具體如何執行，如無明確方案就不應貿然推行。

最終在2018年5月，政制局發表諮詢報告，冷靜期的建議並無確切結論，至今政府亦沒有具體方案，議題被束之高閣。

立法會議員鄭松泰曾表示，支持立法規定選舉冷靜期，限制選舉日拉票行為。（歐嘉樂攝）

所以，選舉冷靜期理論上可減低在投票日爆發衝突的機會，相關政策亦曾經進入港府的研究範圍。不過始終任何改動投票安排的政策，都會牽動不同黨派利益，實際上很難得到政黨共識，較難推行，故此到今日都沒有處理過。

當然，不准在選舉日進行拉票始終只是治標，要減少社會衝突，終究還是要政治解決。但觀乎特區政府至今仍然傾向通過警察處理政治爭議，未有打算回應政治訴求，衝突亦無日無之，只能說香港市民「自求多福」了。

（李慧琼今屆出選「土瓜灣北」，同區對手為社民連梁國雄；麥美娟今屆出選「偉盈」，同區對手為公民黨冼豪輝）