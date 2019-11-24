【區議會選舉．直播】馮驊：多票站現人龍　選民須按排隊次序投票

在反修例風波下，區議會選舉今早(24日)順利開展，各區票站投票時間為上午7時30分至晚上10時30分，《香港01》直擊各個焦點選舉的投票情況。 行政長官林鄭月娥今早到羅便臣道2號高主教書院投票，她見傳媒時表示，希望近幾日社會的平靜安穩並非只為區選，認為選舉順利舉行，對社會發出回後復平靜有正面作用。 今日多個票站大排長龍，大批市民排隊等候投票，截至早上10時半，累積投票人數逾72萬，累積投票率為17.43%，投票率較上屆區選大增。 選舉管理委員會主席馮驊法官今早會見傳媒時表示，留意到部分票站較多人，強調是按排隊次序投票，入內後再按身份證號碼分流，強調這是一貫做法。他指全日投票時間有15小時，選民毋須太過心急投票。

多區票站出現人龍。（羅國輝攝）

【1020】元朗八鄉南大排長龍

八鄉南選區票站大排長龍，選舉工作人員按以身份證號碼作出分流，表示「有些投票箱好多人，有些投票箱無人排隊，所以可以讓那些選民先行。」有選民不滿按身份證號碼字母分流，有違先到先得公平原則，有選民怒斥：「個個時間都寶貴！」

對於首小時投票率遠超上屆，候選人朱凱廸認為證明選民重視今次選舉，同時網上傳言令市民擔心下午或晚上中止選舉，反映市民對制度不信任，「大家戰戰競競想愈早投票愈好」。同區包括報稱獨立的黎偉雄。

【0930】海怡西選區



在海怡西選區，被「DQ」的香港眾志秘書長黃之鋒為「Plan B」林浩波拉票，藝人葉德嫻現身支持，她指今年選舉氣氛很好，她很高興。林浩波對手、角逐連任的新民黨陳家珮指，每一位建制派候選人都選情嚴峻，但相信比拼政網、地區工作的話，她仍有信心。被問到早前曾稱呼示威者為「曱甴」，她指這是「暴力對香港有害」的意思，呼籲社會和暴力割席。



【0920】何君堯拉票 八男子任保鏢

爭取在屯門樂翠連任的建制派何君堯表示，早上投票率相對上屆較熱烈，他估計與過去幾個月的暴力事件有關，形容是在「恐怖襲擊」的氣氛，「激發了沉默大多數。」他指要「撥亂反正」，並重提中大及理大衝突，指令人「心碎咗」，又批評泛民無半句指摘「暴力」，指民主派的營救是「惺惺作態」。

對於身邊明顯增強保鏢，何君堯指必然要設防，重提自己早前受襲事件，「如果一把刀搞得掂嘅，使乜選舉？」據現場所見，何君堯身邊只少有8名便衣男子包圍他，以防其他人走近。何君堯對手包括民主黨盧俊宇、沒報稱政治聯繫的蔣靖雯。

何君堯現身拉票，至少八名男子任保鏢。（鄭秋玲攝）

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【0850】屯門樂翠 何君堯現身拉票



在屯門樂翠選區的投票站香港路德會增城兆霖學校，有近百名選民排隊等投票，排滿了學校的小型籃球場。屯門樂翠選區共有三名候選人，分別為建制派立法會議員何君堯、民主黨盧俊宇，以及報稱獨立的蔣靖雯。



【0835】林鄭：區選順利對社會走出困局有正面作用

特首林鄭月娥早8時半許，到半山東選區高主教書院票站投票後，呼籲全港選民投票，以行使公民權力。她又指，區選前數日香港社會相對平靜，她希望社會的平靜和安穩並非只為了區選，而是展示市民都不希望香港陷入混亂局面，而是能走出困局。

對於今年新增不少年輕人登記成為選民，林鄭月娥僅指政府歡迎合資格登記做選民，多人出來投票是好現象。她又指，政府將繼續和區議員合作，推動地區民生工程。

【0830】元朗元龍選區 「721事件」成選民關注焦點

早上8時，元朗元龍選區投票站外已有逾百人排隊，人龍圍繞學校一圈，不少選民不約而同稱「第一次見咁多人投票」，在票站外亦見防暴警及民安隊成員。屬首投族的張小姐表示對當區區議員、經民聯王威信有保留，對其印象是「721事件」，希望新上任的區議員會真正幫助社區，直言「投票唔係要民主派贏，而係要建制派輸」，又期望屬民主派的張秀賢若當選，徹查721事件及關注流浪貓狗。

另一選民譚太表示，「721事件」令元朗人人心惶惶，社區變得黑暗，樓價也大跌一成，期望「投得一票得一票，幫助年輕人」。她稱每日上班前後均有見張秀賢派宣傳單張，又現身示威現場協助居民，期望元龍區換新血。同區參選人包括周樂寧。

【08:20】董建華投票 呼籲以選票換取更好未來

前行政長官董建華今早投票時表示，近期有很多市民上街清理垃圾，是向暴徒說不。他向記者發言時全程讀稿，指今日是最好機會用手中一票來換香港一個更加好的未來。

董建華指，區議會是一個民生事務的重要平台，是人民解決自己問題的平台。他又說，要選出真心為香港做事的地區代表，希望選舉之後社會各方面能夠共同努力真正使香港社會回復平靜，重新出發。董建華發言後，無接受記者提問。

【0820】參選土瓜灣北的社民連梁國雄表示，自己對選情有一定信心，「無信心我就唔會嚟啦。」他稱今日選民不論政治立場都會出來投票，投票率越高，對民主派越有利。梁國雄又指，其對手、民建聯李慧琼在土瓜灣北工作多年，但地區問題仍然嚴重，如受沙中線沉降影響的住戶仍未收到賠償及區內劏房問題嚴重等。