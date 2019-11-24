【區議會點票．直播】香港研究協會稱：料何君堯、盧俊宇機會均等

在反修例風波下，區議會選舉今早(24日)順利開展，各區票站投票時間為上午7時30分至晚上10時30分，《香港01》直擊各個焦點選舉的投票情況。 行政長官林鄭月娥今早到羅便臣道2號高主教書院投票，她見傳媒時表示，希望近幾日社會的平靜安穩並非只為區選，認為選舉順利舉行，對社會發出回後復平靜有正面作用。 今日多個票站大排長龍，大批市民排隊等候投票。選舉管理委員會主席馮驊法官今早會見傳媒時表示，留意到部分票站較多人，強調是按排隊次序投票，入內後再按身份證號碼分流，強調這是一貫做法。他指全日投票時間有15小時，選民毋須太過心急投票。

香港01區議會選舉互動專頁 最新開票數據

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接近區議會投票結束時間，將軍澳景林邨外仍有人龍。（余俊亮攝）

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【23:37】樂翠選區市民起哄 不滿外來投票箱運入票站

樂翠選區點票站門外有大批市民起哄，稱不滿有一箱投票箱運入點票站內。投票主任隨即步出並解釋，該票箱是由懲教署運來，惟多名市民仍然對其說法存有懷疑，一度高呼要求進內監票。

【23:30】海怡西選區點票站 準備開始點票

海怡西選區海怡社區中心點票站﹙編號D0701﹚打開票箱，準備開始點票。現場有逾百名市民於公眾席觀看。另外，屯門樂翠選區香港路德會增城兆霖學校票站準備點票，多名市民到場監票並坐滿公眾席。

【23:00】樂翠選區何君堯乘私家車離開

截至晚上10時半，屯門樂翠選區香港路德會增城兆霖學校投票站（編號L2001）累積共有5842人投票，投票率為76.5%。至於屯門樂翠選區龍鼓灘村公所投票站（編號L2002)，截至晚上10時半累積共有724人投票，投票率為77.6%。故樂翠選區兩個投票站合共有6566人投票，投票率為76.6%。

樂翠選區2號候選人盧俊宇以及3號候選人蔣靖雯分別進入點票站。據現場市民報稱，1號候選人何君堯於10時半完成拉票工作便登上私家車離開，未有進入點票站。

【22:40】岑子杰：高投票率對民主派有優勢 暫未能準確推測結果

岑子杰指，高投票率對民主派有優勢，但未能準確推測結果，惟他指自6月來，對香港人一直有信心。他稱，由6月開始，香港人已用盡方法去表態，政府聽民意的機會不少，但建制一直說民調結果、遊行人數是不可盡信。他希望今次的投票結果可讓政府無法再迴避民意，希望林鄭月娥尊重民意。他強調，今天只是運動的其中一部分，未來有很長的路要走，希望香港人繼續努力走下去。

【22:30】2019年區議會投票正式結束。全港投票率最新數據達69.04％。

2019年區議會投票正式結束，截至晚上9時30分，政府公佈全港投票率最新數據達69.04％，相比2015年同期數字為43.62%。包括將軍澳景林邨票站，在結束時間時仍有逾百名選民在外排隊，職員之後截龍，並安排未投票選民排隊入票站。另外，有選票投票率接近八成：海怡西選區海怡社區中心投票站﹙編號D0701﹚累積共有7,442人投票，投票率約為79.8%。

【22:03】東涌南選區投票率67.5%

截至9時半，東涌南選區香港教育工作者聯會黃楚標中學投票站﹙編號T0401﹚累積共有8615人投票，投票率約為67.5%。

東涌南現任區議會周浩鼎早前表示會跟傳媒交代選情，但至今仍失蹤，大批傳媒至其議辦查詢，職員説「佢去咗另一邊，低調地拉票」。

【21:30】投票率冠絕香港直選歷史 海怡西選區達78.6%。

投票進入最後1小時，全港投票率打破回歸以來所有選舉的紀錄；18區投票率全逾6成。

截至晚上9時半，海怡西選區海怡社區中心投票站﹙編號D0701﹚累積共有7,325人投票，投票率約為78.6%。

至於尖沙咀西選區投票率為55.2%。前立法會議員馮檢基認為，投票率屬高，而越多選民投票，勝出的候選人將更具代表性。尖沙咀西選區有五名候選人混戰，馮指，目前無條件分析選情，建制及泛民候選人均有重疊，結果難以預料。他又指，不擔心亦不重視選情，因為選舉目的非只為贏輸，而是希望提出政綱，解決社區問題，說服選民可以投自己一票，「過程先係最重要。」不過，馮指，兩、三日前已打告急牌，「希望能夠催谷支持我政治同民生睇法嘅人出嚟投票。」

【21:15】王進洋稱有信心贏周浩鼎

距離選舉投票結束只有1.5小時，東涌南候選人王進洋表示有信心可打敗周浩鼎，「我由下午4點開始已經覺得自己有機會贏，我六成機會佢四成囉！主要因為多人投票。」他又説，社會運動持續多月，的確對選情有所影響，令更多街坊會出來投票，並説一直以來不會「打告急牌」，盡量不想「騎劫」示威者的付出。對於選區主要對手民建聯周浩鼎一路未有現身論壇，亦在投票日「失蹤」，王表示希望他能趕及到票站附近，「堂堂正正」交手。

事實上，多位記者曾於今日聯絡民建聯周浩鼎，整晚亦未有現身，只派助理表示將快到選區跟媒體見面。

在沙田瀝源，演員王宗堯(右二)與岑子杰競選團隊合照。(盧翊銘攝)

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【20:40】 梁國雄稱不用告急 有信心贏李慧琼

土瓜灣北候選區議員梁國雄會見傳媒時指，民建聯要呼籲市民站出來「反暴力」，但他認為政府不願回應訴求才是最大的暴力，又指現時只有小數人就元朗7.21事件被捕，「希望香港人在最後階段，可表達反抗的意志。」

就現時選情，他承認自己是該區的「落後份子」、投票率較低，但他表示，並不是要取得個人勝利，又稱今屆的區議會選舉已變成「公投」，故希望全香港勝利，並取得70%投票率及「踢走保皇黨」。被問及現時是否告急，他直言：「我唔洗告急，因為我覺得打鐵趁熱，我都會贏李慧琼架啦！」

就現場所見，同區候選人李慧琼未見蹤影，助選團亦相對低調，他說：「我唔會揣測，可能佢以為自己贏緊。」

【20:40】晚上8時半 海怡西選區投票率76.4%。

截至晚上8時半，海怡西選區海怡社區中心投票站﹙編號D0701﹚累積共有7,127人投票，投票率約為76.4%。

參選南區海怡西選區的候選人有新民黨陳家珮 ，以及民主派林浩波。

【20:15】沙田瀝源選區投票率創新高

在沙田瀝源，爭取連任的公民力量黃于翰稱，現時當區投票率已達六成，超出過往歷屆的紀錄，他坦言「以前有近四成已經好叻」，難以估計選情，但他指出瀝源區多次受近月示威衝突波及，有居民反映社會太亂，必須要投票，他相信投予自己的票數會有所增加。黃又形容自己為「不太建制的建制派」，但岑參選後，自己便被歸類為藍色，他認為此風氣不太健康，社區應有多種不同色彩，而非只得黃藍。

挑戰黃于翰的民陣召集人岑子杰認為，建制派的區議員往往只關注地區工作，不着重反映民意，他強調民主派有信心做好兩方面的工作。瀝源被形容是長者邨，岑子杰稱選區包括屋邨以及村屋，選舉工作絕不容易，但他相信良心不分年齡及階層，長者邨亦擁有慧眼知道如何投這一票，而追求民主的人會尊重民主制度，靜候開票一刻。

多個票站大排長龍。（羅國輝攝）

【19:44】選管會：區選投票晚上10時30分截龍

選管會呼籲選民盡早在區議會選舉投票，指投票在晚上10時30分結束時，投票站都會派出工作人員到選民排隊輪候領取選票的隊尾，手持告示牌「截龍」，在投票時間結束前已在輪候的選民定必獲准進入投票站投票，其後到達的選民將不獲准進入。

另，九龍公園游泳池投票站（E0101）及佛教林金殿紀念小學投票站（S1401），「截龍」時間則為晚上10時33分。

【19:39】 下午六時半 尖沙咀西選區投票率為50.9%

獨立民主派候選人陳嘉朗認為，投票率比往時略好，但心目中認為應可達60%至70%，對此感到「少少失望。」陳指，香港連月經歷風浪，「選民可唔可以再行多步？呢個係最唔暴力嘅方法去表態，咩派別都應該出嚟。」他指，現時暫未宣布告急，會與團隊商討。其選區有五名候選人競爭，被問到會否擔心選情，陳指，會做好自己 ，「成敗得失唔係咩，選民決定一切，我只係一個載體，代表反送中支持者，有一個好嘅選擇。」

【19:15】何君堯告急 批有人欲奪權「攬炒」

屯門樂翠選區候選人之一何君堯，晚上在助選團簇擁下到場告急拉票，他表示，這個晚上漫長，結束後會前往點票，今次選戰激烈，蠃和輸相當狹窄，「100票上落，贏輸靠你一票」。

他又指，是次並無看低對手，惟有信心做時仍要小心翼翼，他又謂，過往五個月以來，哪怕受黑色威脅，抑或白色恐怖，不向惡勢力低頭，他又數度籲選民投票，呼籲「一票止暴，踢走暴力」，以體現最有修養的民主選舉，他又稱，今屆區選非單純的區選，實屬顏色革命其中一個環節，市民必需以手上一票，體會民主真正意義。

他提到，今午3時起已打告急牌，因今次有不少年輕人群起投票，他認為年輕人被誤導，是受害者，他又批評民主黨從無與暴力割席及督灰，強調不容暴力進入議會，如有年青人有歪念，欲奪權「攬炒」，「我何君堯必定止暴制亂」。

另有不少居民則在其附近聚集，高呼「踢走何妖」。

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【19:00】南區田灣選區 爭取連任陳富明：選情嚴峻

田灣選區今屆有兩名候選人，分別是1號報稱民主派的袁嘉蔚，她曾是香港眾志前副主席，其後退黨及在田灣集中地區工作，她形容今屆投票率頗高，將全日在街站出現，盡力爭取街坊支持，亦會叫多些義工幫手，並邀請前輩及不同知名人士到場。民主黨元老楊森亦有到場為袁助選。

至於2號候選人是現任區議員陳富明，報稱獨立的他指，自己過去多年均是自動當選，是次受社會因素及氣氛影響，投票率高，形容選情嚴峻，但相信結果是未知之數，「絕對一面倒又未必」，他稱自己沒邀請任何政治明星或人物為他拉票，將與30多名義工繼續努力爭取支持。

【18:48】屯門樂翠選區 盧俊宇籲選民「1拉10」策略推高投票率

民主黨候選人盧俊宇再於美樂花園外拉票，他表示得悉現時樂翠選區投票率逾六成，惟依然保持審慎樂觀的態度，因有說法指投票率未達七成，較難與建制派鐵票「打成平手」，故今日下午3時開始，已向街坊打告急牌，希望他們能以一人拉十人，呼籲更多親友投票，以推高投票率。

他又指，過去兩年紮根地區工作，不擔心其他候選人加入競選會造成𠝹票現象，因相信「 有麝自然香」。

選情方面，截至6時半，屯門樂翠選區香港路德會增城兆霖學校投票站（編號L2001）累積共有5165人投票，投票率為67.6%。

屯門樂翠選區共有三名候選人，分別為立法會議員何君堯、民主黨盧俊宇及報稱獨立的蔣靖雯。

【1746】沙田瀝源選區 岑子杰黃宇翰同稱不告急

在沙田瀝源選區，候選人之一、社民連岑子杰表示不會告急，因認為今次投票屬表態，亦相信香港人，但希望未投票的市民盡快投票。其對手公民力量黃宇翰認為現時選情膠着，屬「五五波」，但他表示投票是選民決定，故同樣不會告急。

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【1734】馮驊：截至三時共收3638宗投訴

選管會主席馮驊見記者時表示，任何人到票站必須排隊領取選票，但有需要人士可進入票站內等候，再等候領取選票，強調「不存在任何優先問題」。截至下午3時，選管會收到3638宗投訴，主要涉及選舉廣告及投票安排，已比上屆全日共2429宗投訴飆升五成。

對於有選民前往投票時，發現自己的身份證已被登記投票，馮驊指要由執法機關調查跟進。

【1710】觀塘翠屏選區 胡志偉為黨友拉票

民主黨主席胡志偉為觀塘翠屏選區民主黨候選人洪駿軒拉票。他呼籲市民投票，強調不接受香港變成「威權城市」，「必須向警暴說不、向特首林鄭說不，踢走盲撐政府嘅保皇黨。」他又反駁政府「香港的未來在大灣區」的說法，強調大灣區只是市民的其中一個選擇，不是目標。



【1700】土瓜灣北選區 李慧琼遭長毛狙擊：民建聯「全線告急」

參選土瓜灣北的民建聯主席李慧琼原定下午5時見記者，其對手、社民連梁國雄到場狙擊，不斷批評「撐警暴」，是修例風波的始作俑者。李慧琼表示，對騷擾行為非常憤怒。

對於高投票率，李慧琼稱難以評估選情，重申民建聯「全線告急」。

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【1640】八鄉南選區 投票人數超上屆

八鄉南選區今屆登記選民人數為10,096人，下午3時半至4時半的時段，每小時投票人數為647人。截至下午4時半，累積投票人數為4,848人，投票率達百分之48。投票人數剛好超越過上屆這區人數4,412人。

八鄉南票站，即前石湖學校外的排隊人龍消散。站內身分證字頭G至K號的登記隊伍較為多人，其餘行列只有零星人士排隊。八鄉南選區候選人朱凱廸下午先後到天水圍天盛、屏恩苑及元朗水邊圍，為其新西團隊候選人站台。現將返回八鄉。

【1600】海怡西選區 馮煒光撐陳家珮

前新聞統籌專員、前海怡西區議員馮煒光到場投票，他指今次區選如同公投，一方是支持以暴力方式爭取訴求，一方則反對暴力冀社會回復安靜。他表示支持新民黨陳家珮，但難評估對方選情。

【1555】田灣選區 何韻詩為袁嘉蔚拉票

在南區田灣選區，香港眾志成員周庭、藝人何韻詩到場為田灣區民主派候選人袁嘉蔚拉票。 袁嘉蔚呼籲街訪投票，並希望能該區「打破建制派12年的壟斷」。袁嘉蔚對手是連續三屆自動當選的建制派區議員陳富明。

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【1540】聶德權：票站不會突然關閉 籲選民不用緊張

政制及內地事務局局長聶德權下午在facebook表示，投票開始6小時，投票人數已突破150萬，他得知全港大小投票站都大排長龍，選民排隊時間長，票站人員亦承受大壓力。聶德權指，票站人員會彈性處理加快流程，最有效率地用好發票櫃枱，讓所有人盡快投票，票站亦會疏導站外排隊的人龍。

聶德權指，「一人一票，人人平等，早投、遲投都是一樣」，強調投票時間至晚上10時半，票站不會突然關閉，亦不可能提前點票，呼籲公眾不用緊張。

【1500】屯門樂翠 何君堯宣布告急

在屯門樂翠選區，爭取連任的建制派何君堯宣布告急，稱是為謹慎起見，他不會看低其他對手。他又形容，今次區選已成為「顏色革命」的一環。同區參選人包括民主黨盧俊宇、報稱獨立的蔣靖雯。

現場有不同人士爆口角，互相指罵，防暴警曾到場視察。

【1410】民建聯稱「全線告急」



派出181人參選的民建聯，在Facebook表示「全線告急」，呼籲選民投票表態「拒絕破壞、重建香港」。

【1405】荃灣海濱人龍消失

荃灣海濱投票站外人龍已經消失，選民可以直接進入投票站投票，對比今日較早時段最巔峰時一度有約300人在票站外排隊等候，人流明顯減少。民主派候選人岑敖暉認為選情不明朗，勝負取決於最熱情支持者外，餘下的選民投票意向：「條隊短咗之後嘅人點投先係關鍵，而家票站入面嘅人都係有好明確嘅投票意向」，但表明不會「告急」。

海濱候選人共有4名候選人，包括報稱獨立候選人的莫遠君，朱凱迪新西團隊的岑敖暉，報稱獨立的鄒秉恬，以及民主動力的陳宇希。

【1345】 根據海怡西票站外投票人數資料，該區截至中午一時半的累積投票人數為4220人，較上屆同區投票率高約三倍。現時票站外沒有人龍，但仍不時有市民入內投票。

【1318】沙田瀝源 岑子杰指港人渴望有表達機會

在沙田瀝源選區，立法會議員陳志全陪同社民連候選人岑子杰造勢，並於區內巡遊。陳志全表示，雖上屆區議會選舉中，黃浩銘未能勝出，但今年希望可「光復瀝源」，可團結最多人投票令民主派於沙田區議會中過半數。

岑子杰形容今日排隊情況「前所未有咁誇張，史無前例咁多人」，指今次選舉有如全民公投，為香港過去所發生的事作出裁判，「支持建制就係支持林鄭用催淚彈」。岑又指，今次選舉顯示香港人渴望有表達機會，希望政府尊重民意，又對選情一直有信心。同區候選人包括公民力量黃宇翰。

岑子杰於沙田瀝源選區拉票。（黃金棋攝）

【1245】在元朗元龍區票站，有市民投訴安排欠佳，經兩名候選人王威信、張秀賢要求下，至約12時半才新增一條隊伍，讓身分證以A至K字母開頭的選民排隊。有超過70歲婆婆表示，幸好有好心人讓其「打尖」，才不用由隊尾開始排隊，在烈日下稍不適，有市民用雨傘為其遮陰，呻言「排半個鐘都唔見職員，唔知長者有無特別安排」，其後才獲安排特別隊伍。截至12時半，該站投票人數達1901人。

【1225】 「龍心」票站播歌遭警員驅趕

在東涌南票站，網絡紅人「龍心」突然攜帶大型喇叭，播放著《男兒當自強》，並舉起手機，邊自拍邊走進票站，引起現場人士哄動。票站人員大為緊張，數名警員立刻將龍心驅趕出外，現場有數名警員在場戒備。

【1130】馮驊：截至9時接逾744宗選舉投訴

選管會主席馮驊早上巡視票站後表示，留意到多個票站出現人龍，他呼籲選民耐心等候，若投票時間有延誤會補回，強調投票時間結束前已排隊的選民，都會有權投票，點票會在投票結束後開始，希望大家盡力維護選區。他強調有足夠票箱應付，指區選的選票較立會選舉的少，故每個票箱能夠容納較多選票。

馮驊表示，截止今早10時半，投票率有17.43%，較上屆的6.79%多，他稱18區中，投票率最高是九龍城，有19.06%、其次的是大埔，有18.88%，另外在沙田和荃灣同樣達18.64%投票率。他又稱，所有人進入票站後，不能展示任何與候選人有關的東西，但有關的備忘紙可在投票間時自行使用，但在票站展示時讓其他人見到則屬違法。

馮驊又指，香港的選舉制度有一個重要原則，就是公平競爭，有人促使和阻礙當選的意圖而招致選舉開支或選舉廣告屬犯法，強調不是候選人無權這樣做。但他指，香港制度有調查、起訴及審判等程序，任何人都可答辯和解釋。

網絡紅人「龍心」攜帶大型喇叭走進東涌南票站。（黃詠榆攝）

【1020】元朗八鄉南大排長龍

八鄉南選區票站大排長龍，選舉工作人員按以身份證號碼作出分流，表示「有些投票箱好多人，有些投票箱無人排隊，所以可以讓那些選民先行。」有選民不滿按身份證號碼字母分流，有違先到先得公平原則，有選民怒斥：「個個時間都寶貴！」

對於首小時投票率遠超上屆，候選人朱凱廸認為證明選民重視今次選舉，同時網上傳言令市民擔心下午或晚上中止選舉，反映市民對制度不信任，「大家戰戰競競想愈早投票愈好」。同區包括報稱獨立的黎偉雄。

【0930】海怡西選區



在海怡西選區，被「DQ」的香港眾志秘書長黃之鋒為「Plan B」林浩波拉票，藝人葉德嫻現身支持，她指今年選舉氣氛很好，她很高興。林浩波對手、角逐連任的新民黨陳家珮指，每一位建制派候選人都選情嚴峻，但相信比拼政網、地區工作的話，她仍有信心。被問到早前曾稱呼示威者為「曱甴」，她指這是「暴力對香港有害」的意思，呼籲社會和暴力割席。



【0920】何君堯拉票 八男子任保鏢

爭取在屯門樂翠連任的建制派何君堯表示，早上投票率相對上屆較熱烈，他估計與過去幾個月的暴力事件有關，形容是在「恐怖襲擊」的氣氛，「激發了沉默大多數。」他指要「撥亂反正」，並重提中大及理大衝突，指令人「心碎咗」，又批評泛民無半句指摘「暴力」，指民主派的營救是「惺惺作態」。

對於身邊明顯增強保鏢，何君堯指必然要設防，重提自己早前受襲事件，「如果一把刀搞得掂嘅，使乜選舉？」據現場所見，何君堯身邊只少有8名便衣男子包圍他，以防其他人走近。何君堯對手包括民主黨盧俊宇、沒報稱政治聯繫的蔣靖雯。

何君堯現身拉票，至少八名男子任保鏢。（鄭秋玲攝）

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【0850】屯門樂翠 何君堯現身拉票



在屯門樂翠選區的投票站香港路德會增城兆霖學校，有近百名選民排隊等投票，排滿了學校的小型籃球場。屯門樂翠選區共有三名候選人，分別為建制派立法會議員何君堯、民主黨盧俊宇，以及報稱獨立的蔣靖雯。



【0835】林鄭：區選順利對社會走出困局有正面作用

特首林鄭月娥早8時半許，到半山東選區高主教書院票站投票後，呼籲全港選民投票，以行使公民權力。她又指，區選前數日香港社會相對平靜，她希望社會的平靜和安穩並非只為了區選，而是展示市民都不希望香港陷入混亂局面，而是能走出困局。

對於今年新增不少年輕人登記成為選民，林鄭月娥僅指政府歡迎合資格登記做選民，多人出來投票是好現象。她又指，政府將繼續和區議員合作，推動地區民生工程。

【0830】元朗元龍選區 「721事件」成選民關注焦點

早上8時，元朗元龍選區投票站外已有逾百人排隊，人龍圍繞學校一圈，不少選民不約而同稱「第一次見咁多人投票」，在票站外亦見防暴警及民安隊成員。屬首投族的張小姐表示對當區區議員、經民聯王威信有保留，對其印象是「721事件」，希望新上任的區議員會真正幫助社區，直言「投票唔係要民主派贏，而係要建制派輸」，又期望屬民主派的張秀賢若當選，徹查721事件及關注流浪貓狗。

另一選民譚太表示，「721事件」令元朗人人心惶惶，社區變得黑暗，樓價也大跌一成，期望「投得一票得一票，幫助年輕人」。她稱每日上班前後均有見張秀賢派宣傳單張，又現身示威現場協助居民，期望元龍區換新血。同區參選人包括周樂寧。

【08:20】董建華投票 呼籲以選票換取更好未來

前行政長官董建華今早投票時表示，近期有很多市民上街清理垃圾，是向暴徒說不。他向記者發言時全程讀稿，指今日是最好機會用手中一票來換香港一個更加好的未來。

董建華指，區議會是一個民生事務的重要平台，是人民解決自己問題的平台。他又說，要選出真心為香港做事的地區代表，希望選舉之後社會各方面能夠共同努力真正使香港社會回復平靜，重新出發。董建華發言後，無接受記者提問。

【0820】參選土瓜灣北的社民連梁國雄表示，自己對選情有一定信心，「無信心我就唔會嚟啦。」他稱今日選民不論政治立場都會出來投票，投票率越高，對民主派越有利。梁國雄又指，其對手、民建聯李慧琼在土瓜灣北工作多年，但地區問題仍然嚴重，如受沙中線沉降影響的住戶仍未收到賠償及區內劏房問題嚴重等。