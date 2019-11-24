【區議會選舉．持續更新】8時半投票率達66.50%　人數破270萬

今日(24日)區議會選舉舉行，是修例風波以來首場選舉。過往區選投票率一向偏低，惟今次區選受修例風波影響，外界一般預計有助推高投票率。 綜觀全港452個選區均有多於一人參選，首度出現「零白區」的情況；選民登記數字再創新高，登記選民數字較去年淨增加超過30萬人，可見選舉氣氛之熾熱程度。 且看今日區選的投票率，是否一如預期創出新高。《香港01》將全程緊扣投票情況。

香港01區議會選舉互動專頁 最新開票數據

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8時半投票率達66.50% 人數破270萬

截至下午8時半，即投票開始13小時、餘下投票時間2小時，全港累積投票人數為2,748,244人，累積投票率為66.50%。

上屆2015年區議會選舉，同一時段的投票人數有1,256,380人，投票率有40.25%。以此計算今屆較上屆同時段投票率高26.25個百份點，投票人數多約149萬人，即人數多出約1.18倍。

荃灣區69.08%投票率稱冠 其次為沙田區

18區各區投票率方面，截至下午8時半，荃灣投票率有69.08%，九龍城有67.60%，沙田有68.68%，大埔有67.77%。投票率最低的離島區有61.84%，元朗區有64.46%。對比上屆同時期投票率，荃灣當時有43.16%，沙田有40.53%，九龍城有42.20%，離島有38.78%，元朗有36.56%。

+ 12 + 11 + 10

7時半投票率達63.65% 人數破260萬

截至下午7時半，即投票開始12小時、餘下投票時間3小時，全港累積投票人數為2,630,466人，累積投票率為63.65%。

上屆2015年區議會選舉，同一時段的投票人數有1,158,552人，投票率有37.12%。以此計算今屆較上屆同時段投票率高26.53個百份點，投票人數多約147萬人，即人數多出約1.27倍。

7時半荃灣區66.43%投票率稱冠

18區來看，下午7時半荃灣投票率有66.43%，九龍城有65.17%，沙田有65.96%，大埔有65.12%。而投票率最低的離島區有58.57%，元朗區有61.42%。對比上屆同時期投票率，荃灣當時有39.56%，沙田有37.33%，九龍城有39.10%，離島有35.47%，元朗有33.58%。

6時半投票率達60.36% 人數破240萬

截至下午6時半，即投票開始11小時、餘下投票時間4小時，全港累積投票人數為2,494,618人，累積投票率為60.36%。打破回歸以來所有選舉的紀錄。

上屆2015年區議會選舉，同一時段的投票人數有1,060,090人，投票率有33.96%。以此計算今屆較上屆同時段投票率高26.4個百份點，投票人數多約143萬人，即人數多出約1.3倍。

6時半荃灣區63.21%投票率 繼續稱冠

18區來看，下午6時半荃灣投票率有63.21%，九龍城有62.24%，沙田有62.64%，大埔有62.06%。而投票率最低的離島區有55.08%，元朗區有57.96%。對比上屆同時期投票率，荃灣當時有36.25%，沙田有34.03%，九龍城有35.91%，離島有32.27%，元朗有30.54%。



+ 4 + 3 + 2

5時半投票率達56.42% 人數破230萬

截至下午5時半，即投票開始10小時、餘下投票時間5小時，全港累積投票人數為2,331,968人，累積投票率為56.42%。

上屆2015年區議會選舉，同一時段的投票人數有954,814人，投票率有30.59%。以此計算今屆較上屆同時段投票率高25.83個百份點，投票人數多約138萬人，即人數多出約1.4倍。

5時半荃灣區59.22%投票率稱冠

18區來看，下午5時半荃灣投票率有59.22%，九龍城有58.68%，沙田有58.81%，大埔有58.12%。而投票率最低的離島區有50.59%，元朗區有53.86%。對比上屆同時期投票率，荃灣當時有32.55%，沙田有30.49%，九龍城有32.55%，離島有28.76%，元朗有27.36%。

+ 3 + 2

4時半投票率達52.14% 人數破200萬

截至下午4時半，即投票開始9小時、餘下投票時間6小時，全港累積投票人數為2,154,785人，累積投票率為52.14%。

上屆2015年區議會選舉，同一時段的投票人數有854,437人，投票率有27.37%。以此計算今屆較上屆同時段投票率高24.77個百份點，投票人數多約130萬人，即人數多出約1.5倍。

4時半荃灣區55.03%投票率稱冠

以18區來看，下午4時半荃灣投票率有55.03%，九龍城有54.62%，沙田有54.57%，大埔有53.98%。而投票率最低的離島區有46.75%，元朗區有49.53%。

對比上屆同時期投票率，荃灣當時有29.27%，沙田有27.17%，九龍城有29.26%，離島有29.26%，元朗有24.45%。

3時半投票率47.26%破紀錄

截至下午3時半，即投票開始8小時、餘下投票時間7小時，全港累積投票人數為1,953,121人，累積投票率為47.26%。

上屆2015年區議會選舉投票率為47.01%，投票人數為1,467,229人，即今屆花8小時突破上屆的投票率。而上屆全港選民人數為3,121,238人，今屆則有4,132,977人，即增加超過100萬人。

今屆投票人數已在1時半超過上屆。

與上屆2015年區議會選舉相比，當日同時段投票人數為754,705人，投票率為24.18%。以此計算，今屆下午3時半投票率較上屆同期高23.08個百份點，投票人數多約119.8萬人，即人數多約1.6倍。

荃灣、沙田、九龍城投票率邁向一半

18區方面，荃灣投票率有49.81%，沙田有49.66%，九龍城有49.73%，大埔有49.2%。而投票率最低的離島區有42.44%，元朗區有44.79%。

對比上屆同時期投票率，荃灣當時有25.87%，沙田有23.94%，九龍城有25.75%，離島有22.92%，元朗有21.64%。

餘下8小時近175萬人已投票 投票率42.26%

截至下午2時半，即投票開始7小時、餘下投票時間8小時，全港累積投票人數為1,746,709人，累積投票率為42.26%。

上屆2015年區議會選舉，下午2時半的投票人數為654,657人，投票率為20.97%。今屆同時段投票率高21.29個百份點，投票人數多約109萬人，即較上屆多約1.7倍。

下午約3時各區情況↓

+ 7 + 6 + 5

四區已突破44% 離島區包尾37.87%

18區方面，幾個選區投票率突破44%，沙田為44.68%，九龍城為44.67%，荃灣為44.64%，大埔為44.41%。

離島區繼續包尾，投票率37.87%，元朗有39.63%，黃大仙有39.76%，觀塘有40.35%。

對比上屆同一時段，當日下午2時半沙田投票率有20.63%，九龍城有22.31%，離島有20.17%，元朗有18.75%。

元朗洪福下午2時半投票率高達42%

選區快報：元朗洪福選區截至下午2時半有2,053名選民投票。投票率佔洪福選民人數的42%。

南區田灣選區 下半2時半投票率過半

選區快報：南區田灣選區明愛賽馬會香港仔服務中心票站，截至下午2時30分，累積投票人數為1356人，投票率約為52%。票站外未見人龍。

1時半已達152萬人 投票率近37%

截至下午1時半，即投票開始6小時、餘下投票時間9小時，全港累積投票人數為1,524,675人，累積投票率為36.89%。

上屆2015年區議會選舉投票率為47.01%，投票人數為1,467,229人，即今屆只花6小時已突破上屆的投票人數。而上屆全港選民人數為3,121,238人，今屆則有4,132,977人，即增加超過100萬人。

與上屆2015年區議會選相比，當年同時段投票人數為551,183人，投票率為17.66%。今屆同時段投票率較上屆高19.23個百份點，投票人數多約97.3萬人，即較上屆多約1.8倍。

沙田區投票率39.29%第一 九龍城39.26%

18區方面，沙田超過其他區成為第一，投票率有39.29%，九龍城投票率39.26%，大埔則有39.09%。

離島以33.48%暫時成為投票率最低地區，元朗則有34.12%，黃大仙有34.59%，觀塘有34.81%。

上屆同一時段，沙田投票率是17.34%，九龍城是18.85%，離島是17.12%，黃大仙是18.66%。

如以人數計，最多人投票的選區為沙田，有接近16.5萬人已投票。

下午約1時情況↓

+ 2

12時半投票率突破30% 128萬人已投票

截至下午12時半，即投票開始5小時、還有10小時完結，全港累積投票人數為1,280,584人，累積投票率為30.98%。

對比上屆2015年區議會選舉，12時半的投票人數為452,077人，投票率為14.48%，即今屆同時段投票率較上屆高16.5個百份點，投票人數多82.9萬人，即人數多1.8倍。

翻查資料，上屆2015年區議會選舉，投票率要到下午5時半才突破30%。

九龍城繼續領跑 33.15%投票率

看看18區情況，12時半九龍城投票率為33.15%，沙田有33.13%，大埔有33.11%，繼續在投票率領跑。而離島投票率以28.18%最低，元朗有28.25%，黃大仙有28.69%，均屬較低水平。

對比2015年，當時同時段九龍城選區投票率為15.64%，沙田為14.07%，大埔為13.22%，離島為13.88%，元朗為12.92%，黃大仙為15.55%。

12時左右各區情況↓

+ 12 + 11 + 10

荃灣海濱12時半投票率達29.7%

選區快報：下午12時半荃灣海濱選區投票人數為3,396人，投票率29.7%。

該區有4名候選人，包括報稱獨立候選人的莫遠君，朱凱迪新西團隊、民主動力的岑敖暉，報稱獨立無黨派的鄒秉恬，以及民主動力的陳宇希。

11時半投票人數突破100萬 投票率達24.37%

截至早上11時半，即投票開始4小時，全港累積投票人數為1,007,100人，累積投票率為24.37%。

上屆2015年區議會選舉11時半的投票人數為340,048人，投票率為10.89%，即今屆同時段投票率按屆高出13.48個百份點，投票人數多約66.7萬人，即人數多近兩倍。

翻查資料，上屆投票人數要到下午6時半才突破100萬人。

九龍城、大埔、沙田投票率升穿26%

18區情況方面，九龍城區投票率達到26.4%，大埔區有26.2%，沙田區亦有26.19%。元朗區仍是投票率最低地區，但亦有21.92%。

對比上一屆11時半情況，當時九龍城區投票率有11.93%，大埔區有9.97%，沙田區有10.6%，元朗區有9.68%。

早上約11時情況↓

10時半投票率17.43% 已有72萬人投票

截至早上10時半，即投票開始後3小時，全港累積投票人數為720,455人，累積投票率為17.43%。

對比上屆2015年區議會選舉，10時半的累積投票人數為211,978人，累積投票率為6.79%。以此計算，今屆同時段的投票率較上屆高10.64個百份點，投票人數較上屆多約50.8萬人，即多約2.4倍。

九龍城率先突破19% 元朗區15.4%最低

截至10時半，九龍城區投票率率先突破19%，達19.06%，而大埔有18.88%，荃灣及沙田均有18.64%，深水埗有18.22%，西貢亦有18.08%。至於元朗區則有15.4%，暫時是最低投票率地區，但投票人數已接近5.4萬人，以人數計並不少。

對比上屆2015年同時段，九龍城區投票率為7.18%，大埔為6.28%，荃灣為6.98%，沙田為6.5%，元朗為6.07%，今屆各區截至10時半的投票率均遠超上屆。

早上10時左右各區情況↓

+ 9 + 8 + 7

首兩小時投票率10.41% 逾43萬人投票

截至早上9時半，即投票開始兩小時，全港累積投票人數為430,446人，累積投票率為10.41%。

上屆2015年區議會選舉早上9時半的累積投票率人數為120,313人，累積投票率為3.85%。換言之，今屆首兩小時投票率較上屆高6.56個百份點，人數多31萬人，即較上屆多約2.6倍。

4區首兩小時投票率突破11% 荃灣最高

以18區計，首兩小時荃灣是全港最高投票率地區，高達11.39%，大埔區11.37%排第二，九龍城有11.36%，沙田亦有11.21%。最低投票率是元朗區，有9.11%。

對比上一屆，大埔區與元朗區首兩小時投票率只有3.53%，荃灣則有4.01%。

早上9時前各區情況↓

+ 7 + 6 + 5

個別選區票站快報 首兩小時投票率破8%

區議會選舉已開始超過兩小時，各票站會在每小時貼出投票人數及投票率，選舉事務處收集之後再每小時公布，因此票站當地的數據會較快公開。

根據屯門翠興選區候選人潘智鍵facebook快報，截至早上9時半，該區投票率已高達8.11%，有826人已投票。

翠興選區的候選人還有朱耀華。

早上8時各區情況↓

+ 13 + 12 + 11

首小時投票率3.82% 逾15萬人投票

截至早上8時半，即投票首1小時，全港累績投票人數為157,889人，累積投票率為3.82%。

對比上屆2015年區議會選舉，首1小時的投票人數為39,903人，投票率為1.28%。今屆首小時投票率較上屆高2.54個百份點，人數多117,986人，即是較上屆多近3倍。

以18區計，大埔區的投票率最高，達4.45%，而沙田、荃灣、九龍城、深水埗和油尖旺均高於4%。全港18區首1小時的投票率都高於上屆。

對比上屆，大埔區首小時投票率只有1.17%，沙田只有1.2%，油尖旺亦只有1.16%，是上屆首小時投票率相對較低的選區。

以投票人數計，沙田區首小時已經有超過1.7萬人投票。