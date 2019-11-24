【區議會選舉2019．持續更新】首小時投票率達3.82%　人數多近3倍

今日(24日)區議會選舉舉行，是修例風波以來首場選舉。過往區選投票率一向偏低，惟今次區選受修例風波影響，外界一般預計有助推高投票率。 綜觀全港452個選區均有多於一人參選，首度出現「零白區」的情況；選民登記數字再創新高，登記選民數字較去年淨增加超過30萬人，可見選舉氣氛之熾熱程度。 且看今日區選的投票率，是否一如預期創出新高。《香港01》將全程緊扣投票情況。

個別選區票站快報 首兩小時投票率破8%

區議會選舉已開始超過兩小時，各票站會在每小時貼出投票人數及投票率，選舉事務處收集之後再每小時公布，因此票站當地的數據會較快公開。

根據屯門翠興選區候選人潘智鍵facebook快報，截至早上9時半，該區投票率已高達8.11%，有826人已投票。

翠興選區的候選人還有朱耀華。

早上8時各區情況↓

+ 13 + 12 + 11

截至早上8時半，即投票首1小時，全港累績投票人數為157,889人，累積投票率為3.82%。

對比上屆2015年區議會選舉，首1小時的投票人數為39,903人，投票率為1.28%。今屆首小時投票率較上屆高2.54個百份點，人數多117,986人，即是較上屆多近3倍。

以18區計，大埔區的投票率最高，達4.45%，而沙田、荃灣、九龍城、深水埗和油尖旺均高於4%。全港18區首1小時的投票率都高於上屆。

對比上屆，大埔區首小時投票率只有1.17%，沙田只有1.2%，油尖旺亦只有1.16%，是上屆首小時投票率相對較低的選區。

以投票人數計，沙田區首小時已經有超過1.7萬人投票。