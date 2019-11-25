【區議會選舉2019】泛民政黨勝率近九成　民主黨、公民黨成大贏家

區議會換屆選舉昨天（24日）完滿結束，投票率創下香港史上新高，共有約2,940,000名登記選民投票，約為71.2%。民主派各大政黨成為今次選舉的大贏家，派出99人參選的民主黨，目前至少已取得78席，成為來屆區議會第一大黨。派出36人參選的公民黨則取得32席，高達88%。

鄺俊宇在「北朗」選區連任，成功取得超區入場券。（曾梓洋攝）

民主黨今屆派出99人參選，兩名「超區」立法會議員涂謹申和鄺俊宇，分別在「奧運」和「北朗」選區連任，成功取得超區入場券。出戰新屋邨選區觀塘安泰的林冠存取得2264票，不敵2901票的建制派林瑋。出戰鴨脷洲邨的民主黨陳堡明以3095票，不敵現任區議員、取得3,274票的林玉珍。

截止25日早上七時，民主黨已取得至少82席，成為來屆區議會的第一大黨。

公民黨方面，該黨派出36名黨員參選，共32名黨員當選，其中冼豪輝以5,194票擊敗工聯會雙料議員、取得3,480票的麥美娟。出戰南昌北的公民黨劉家衡擊敗盤踞多年的民建聯鄭泳舜。民建聯蔡素玉在東區「錦屏」交棒失敗，26歲的李予信以3113票險勝3027票的民建聯洪志傑。

截止25日早上七時，公民黨已取得至少32席。

民協派出21人參選，19人勝出。新民主同盟派出20人參選，19人勝出，當選率95%，惟出戰盛福選區的黃良喜落敗。工黨7名區議會候選人於今屆區議會選舉全部當選，他們感謝香港人用手上一票表達追求民主、「五大訴求、缺一不可」的決心，「更讓民主派在各區議會取得過半數議席，革新地區政治，真正光復社區。」

新興地區組織社區前進派出五人參選，亦全部成功當選。

至於建制派則大敗，去屆擁有117席的民建聯議席「大縮水」，截至凌晨六時，只有21人成功當選，工聯會則只有一人當選，經民聯目前只有兩人當選。

李慧琼成功連任，但大批民建聯黨友落敗。（羅君豪攝）

李慧琼成功連任，但大批民建聯黨友落敗。（羅君豪攝）