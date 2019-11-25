【區議會選舉】截至上午8時：泛民壓倒性贏340席　建制慘敗取38席

昨天（24日）舉行的區議會選舉為本港選舉史寫下新一章，民主派屬取得壓倒性大勝，截至今早8時，泛民在452個議席中一舉摘下340議席，遠超預期。反觀建制派兵敗如山倒，多名競逐連任的立法會議員均「落馬」，只能獲得38席。「獨立及其他」類別候選人取4席，即尚有70席有待揭盅。

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在反修例運動陰霾下，建制海嘯式慘敗，民建聯出戰180個選區，截至上午８時，只取得21席，必然失去議會內最大黨的地位。黨內競逐連任的立法會議員張國鈞、周浩鼎、鄭泳舜均告敗北，只有主席李慧琼及柯創盛成功連任。

另一大輸家工聯會，何啟明、麥美娟亦連任失敗，只有郭偉強能保著議席。新界西議員何君堯及實政圓卓田北辰都先後落選。

經民聯戰況同樣慘烈，派出25人，只拿下２席，遠較預期差。有消息指，黨內最內研判未至於那麼悲觀，預計約6成投票率，該黨也可取得約10席左右，然而最終投票率高達7成，實難預料。

泛民方面，由於尚有70席未揭盅，截止早上8時已取下340，此成績被視為壓倒性的大勝利，屬意外驚喜。相對2015年取得124席，泛民今年進賬料可高出約兩倍，幅度驚人。

相反建制派兵敗如山倒，截止早上8時，整個陣營只取得38席，僅屬2015年取得327席的一成左右，而按走勢估計，未揭盅的70席也屬泛民囊中物居多，建制派今屆議席數目料暴跌至雙位數。