【區選】泛民大勝　涂謹申促政府回應訴求　謝偉俊：文明式報仇

區議會選舉結果塵埃落定，投票率及投票人數均破紀錄，民主派成功取得超過300個議席。民主黨涂謹申表示，這次選舉是變相公投，市民用選票要求政府回應訴求。他認為政府應該一至兩個星期內回應訴求，不然只會令市民不相信選舉制度，或令和理非市民變得激進。 立法會議員謝偉俊成功連任灣仔樂活選區區議員，他笑言其選區屬高地，所以「海嘯來都浸不到」。謝偉俊認為這次選舉是非理性選擇，市民以文明方法「報仇」，以政治方式處理政治問題，「用票打人好過用鐵錘打人」。涂謹申不同意市民投票為報仇的說法，他認為市民要求的是政府回應訴求，正如有近八成人支持政府成立獨立調查委員會，但一直都不獲回應。

涂謹申表示，這次選舉是變相公投，市民用選票要求政府回應訴求。（資料圖片/盧翊銘攝）

謝偉俊表示，政府應考一早慮換人讓市民「洩憤」，涂謹申不認同政府換人是「洩憤」，強調香港有問責制，相關官員是需要問責下台。

對於這次區議會中有多名民主派素人贏出，謝偉俊認為他們沒有從政經驗，只是滿腔熱誠，擔心他們會浪費資源，甚至為出席區議會的官員擔心。他又稱香港現時受中美貿易戰等影響，需要的是有效率和穩定的社會。涂謹申則指，區議會討論的衛生問題、大廈管理等基本民生問題「唔會走咗去」，他稱或有人擔心素人沒經驗，但他們學習能力快，不少是學歷高的素人。

謝偉俊認為這次選舉是非理性選擇，市民以文明方法「報仇」，以政治方式處理政治問題。（資料圖片）

涂謹申又指，政府應該要盡快進行普選，若不普選解決不到社會問題。惟謝偉俊認為現時社會環境並不適合，他提及，商界現時感開心，因為民主派已取得117席特首選委，加上原有的300席，故商界能左右大局，他建議政府應該要團結商界聲音。