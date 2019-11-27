泛民掌區議會大權　修例風波勢成焦點　警方、港鐵「頭痛」

泛民主派在17區區議會獲過半數議席，意味民主派可穩奪17區正副主席之位，地區政治版圖變天。區議會主席職權上可控制會議議程、次序，並因應需要召開特別會議，及邀請官員出席。 各區新當選區議員均磨拳擦掌，勢在區議會追究區內警方處理示威活動的手法，當中尤以元朗區內發生的「7.21」白衣人襲擊事件，以及油尖旺區的8.31太子站事件，勢必成為該區議會優先關注的議題，屆時將強勢要求警方及港鐵派員出席議會，交代過去5個月警方行動處理、施放催淚彈擾民及港鐵封站等事件。

元朗區議會曾在9月召開大會就7.21元朗恐襲作討論，惟建制派否決就事件成立工作小組和獨立調查委員會。(資料圖片/梁鵬威攝)

元朗：跟進「7.21」事件調查進度

「7.21」白衣人襲擊事件勢成元朗區議會焦點議題，在元龍選區擊敗經民聯王威信的中大學生會前會長張秀賢，要求在區議會優先討論上述事件，並定期在會內跟進警方就事件的拘捕人數和調查進度。

大埔：要求總區指揮官出席區議會

大埔民主聯盟過去數月曾在區議會提交多份與《逃犯條例》相關的文件及動議均遭拒絕，更因雙方陣營人馬對罵而引致休會。大埔民主聯盟成員、成功連任的區議員區鎮樺指，爭取在明年1月新一屆區議會展開後，率先處理在7月至9月期間因流會未能談成的議程，並要求警方新界北總區指揮官或副處長級的警方代表列席，就區內發生過警民衝突作詳細交代。

兩名民主黨觀塘區候選人於觀塘APM被捕，觀塘中心選區候選人梁翊婷及翠屏選區候選人洪駿軒指，他們被捕後至送往觀塘警署期間，被警員動用「私刑」，多次被警毆打及出言辱罵，質疑警員行為失控。（陳欣彤攝） 觀塘：追究被捕人士安全和權益 成功連任觀塘區區議員的民主黨鄭景陽表示，會在區議會內跟進五大訴求，指泛民首先與區內的民主派獨立候任區議員會面商討細節。鄭景陽關注過去五個月警方在觀塘區內發射多枚催淚彈的情況，以及港鐵的封站安排不當造成居民不便，雖然以往曾經在區議會議程中提出，要求警方及港鐵公司派員到場詳細交代事件，惟最終無政府部門出席議會，「對方只用簡單書面回覆，這不是正常政府部門和地區的溝通。」他期望可以所有民主派區議員再在議程提出議案，要求警方派人親身出席解釋，以維持和區議會日後的良好溝通。 鄭景陽又指，兩名民主黨候任區議員梁翊婷和洪駿軒早前於觀塘APM無理被捕，會在區議會向警方跟進被捕人士的安全和權益。