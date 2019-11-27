泛民掌區議會大權　修例風波勢成焦點　警方、港鐵「頭痛」

泛民主派在17區區議會獲過半數議席，意味民主派可穩奪17區正副主席之位，地區政治版圖變天。區議會主席職權上可控制會議議程、次序，並因應需要召開特別會議，及邀請官員出席。
各區新當選區議員均磨拳擦掌，勢在區議會追究區內警方處理示威活動的手法，當中尤以元朗區內發生的「7.21」白衣人襲擊事件，以及油尖旺區的8.31太子站事件，勢必成為該區議會優先關注的議題，屆時將強勢要求警方及港鐵派員出席議會，交代過去5個月警方行動處理、施放催淚彈擾民及港鐵封站等事件。
元朗區議會曾在9月召開大會就7.21元朗恐襲作討論，惟建制派否決就事件成立工作小組和獨立調查委員會。(資料圖片/梁鵬威攝)
元朗：跟進「7.21」事件調查進度
「7.21」白衣人襲擊事件勢成元朗區議會焦點議題，在元龍選區擊敗經民聯王威信的中大學生會前會長張秀賢，要求在區議會優先討論上述事件，並定期在會內跟進警方就事件的拘捕人數和調查進度。
大埔：要求總區指揮官出席區議會
大埔民主聯盟過去數月曾在區議會提交多份與《逃犯條例》相關的文件及動議均遭拒絕，更因雙方陣營人馬對罵而引致休會。大埔民主聯盟成員、成功連任的區議員區鎮樺指，爭取在明年1月新一屆區議會展開後，率先處理在7月至9月期間因流會未能談成的議程，並要求警方新界北總區指揮官或副處長級的警方代表列席，就區內發生過警民衝突作詳細交代。
兩名民主黨觀塘區候選人於觀塘APM被捕，觀塘中心選區候選人梁翊婷及翠屏選區候選人洪駿軒指，他們被捕後至送往觀塘警署期間，被警員動用「私刑」，多次被警毆打及出言辱罵，質疑警員行為失控。（陳欣彤攝）
觀塘：追究被捕人士安全和權益
成功連任觀塘區區議員的民主黨鄭景陽表示，會在區議會內跟進五大訴求，指泛民首先與區內的民主派獨立候任區議員會面商討細節。鄭景陽關注過去五個月警方在觀塘區內發射多枚催淚彈的情況，以及港鐵的封站安排不當造成居民不便，雖然以往曾經在區議會議程中提出，要求警方及港鐵公司派員到場詳細交代事件，惟最終無政府部門出席議會，「對方只用簡單書面回覆，這不是正常政府部門和地區的溝通。」他期望可以所有民主派區議員再在議程提出議案，要求警方派人親身出席解釋，以維持和區議會日後的良好溝通。
鄭景陽又指，兩名民主黨候任區議員梁翊婷和洪駿軒早前於觀塘APM無理被捕，會在區議會向警方跟進被捕人士的安全和權益。
油尖旺區議會大會，示威者不滿葉傲冬會前否決討論《逃犯條例》修訂的議案，在會議室內抗議，葉傲冬稱對於不批准議案討論沒有補充，指中止會議因示威者在場。（余俊亮攝）
油尖旺: 要求港鐵全面公開CCTV片段
油尖旺區議會原主席、民建聯葉傲冬在今次區議會「落馬」令人大跌眼鏡。擊敗他的新當選議員陳梓維稱，希望成立「8.31太子站還原事件真相工作小組」。「社區前進」林兆彬則表示，區議會由非建制派議員帶領下將以更強硬的態度要求港鐵全面公開當晚閉路電視片段，並在區議會設工作小組，監察警方濫暴行為。
南區：倡設官方連儂牆
南區民主派區議員發表聯合政綱，提倡在南區民政處設官方「連儂牆」，讓公眾可直接表達意見，並研究與民間合作永久保育目前部份連儂牆。