【慈幼舊生中槍】郭家麒斥警如同謀殺　李家超：議員唔好埋沒良心

反修例運動持續多月，有網民於本月11日「三罷」，21歲學生周柏均在當天早上於西灣河被警員以實彈擊中，需切除一邊腎和部分肝臟。公民黨立法會議員郭家麒今天（27日）在立法會就事件提出口頭質詢，他批評李家超不知廉恥，斥修例風波的始作俑者是政府和警方，又指周柏鈞中槍倒地後，警員仍把他翻來覆去，形容警方做法如同謀殺。 李家超回應指，討論有關案件時不應鼓勵暴力，指正義化暴力是非常危險，希望看過片段的議員不要埋沒良心。工黨張超雄反駁，李家超才是把警方的致命武力正義化和合理化。

11月11日早上西灣河交通警開了3槍，其中一槍擊中周柏鈞，有片段顯示其後警員翻動受傷倒地的周柏鈞身體。（資料圖片）

2600人受傷送院 包括470警員

李家超表示，警方有法定責任就堵路、非法集結、暴力衝擊等情況採取適當行動，指若示威遊行和平理性，警方無需要使用武力，又指早前一名長者因被磚頭擊中而喪生，並有2,600人因反修例運動而受傷到公立醫院求醫，包括470名警員。

李家超指出，若任何人受生命威脅和嚴重傷害，警方在使用槍械，並會在可行的情況盡量發出警告，指每次新入職警員都要接受武力使用訓練，掌握如何運用武力。

重申示威者糾纏並嘗試搶槍

李家超又指，在11月11日早上7時20分，當時一名港島總區交通警駕駛警車經過事發現場，看到有違法路障，遂下車清理路障，指交通警非防暴警員，無全套防暴裝備，有示威者上前並與警員發生激烈糾纏，示威者嘗試搶槍，警方遂開一槍，在場人士並無停止攻擊和糾纏，警員在威脅未解除再開兩槍，警方以涉嫌企圖搶槍拘捕一人，另一人則以非法集結、企圖搶槍、協助罪犯及藏有工具可作非法用途罪名被捕。

李家超表示，希望看過片段的議員不要埋沒良心，工黨張超雄反駁，李家超才是把警方的致命武力正義化和合理化。（資料圖片）

郭家麒斥男子倒地後警仍翻動他

郭家麒今天（27日）批評李家超不知廉恥，斥修例風波的始作俑者是政府和警方，又指周柏鈞中槍倒地後，警員仍把他翻來覆去，形容警方做法如同謀殺，周沒有死去已是奇迹，「李家超有無睇片段，盲咗定係埋沒良知？」

李家超回應指，討論有關案件時不應鼓勵暴力，指正義化暴力是非常危險，希望看過片段的議員不要埋沒良心。工黨張超雄反駁，李家超才是把警方的致命武力正義化和合理化。

陳志全提到，警務處處長鄧炳強在本月22日回應時指，警方暫時用涉嫌非法集結罪拘捕周柏鈞，但不排除在調查後會加控其他罪名。陳志全質疑為何李家超今天「改口」，追問警方以甚麼罪名拘捕周，李家超未有正面回應。