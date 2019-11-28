【人權法案．持續更新】感恩節愛丁堡廣場集會　感謝美國聲援

美國總統特朗普正式簽署《香港人權與民主法案》，大專學界國際事務代表團以及民間感恩節集會團隊，發起今晚（28日）7時至9時半在中環愛丁堡廣場舉行「《香港人權與民主法案》感恩節集會」，感謝美國參眾兩院通過法案，集會獲警方發出不反對通知書。

【20:15】黃之鋒等人輪流上台發言之後，歌手何韻詩領唱《願榮光歸香港》。

【19:25】大會請來曾經以粵語演唱《願榮光歸香港》的義大利男高音Stefano Lodola到場，領唱美國國歌The Star-Spangled Banner。集會人士紛紛起立，並打亮起手機燈光，形成燈海打拍子。

其後Stefano以不甚流利的粵語發言，指他專程為聲援香港來港，「全世界都有人支持你哋，唔好放棄，唔係就變成中國。」

【19:22】集會開始之前，主持劉穎匡等人帶領現場人士默哀，悼念反修例風波期間的死者。

【18:30】晚上6時半，約二、三百名市民聚集在廣場，高叫英語口號「Fight for freedom，stand with Hong Kong」，廣場上有多面美國國旗飄揚，不少人手持迷你美國國旗，有人把國旗被在身上，亦有人把小旗插在帽邊。

有人展示一幅美國總統特朗普站在坦克車上的畫像，引來不少市民拍照。

是次集會由大專學界國際事務團聯同「民間感恩節集會團隊」共同發起，以示對美國國會及國民表達謝意。集會將邀請多位嘉賓包括國會游說團成員黃之鋒、張崑陽、何韻詩，以及美國參議員Marco Rubio、Jeff Merkley等，分享法案通過後的影響，以及運動前路的何去何從。