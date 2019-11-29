【直播】金鐘聲援鄭文傑集會結束　示威者轉戰遮打花園集結

8月時任香港英國領事館職員的港人鄭文傑（Simon Cheng），於深圳回港途中被內地行政拘留，指他「涉嫌嫖妓」。鄭文傑被釋放之後接受《BBC》等傳媒採訪，又在個人facebook發出聲明，指拘留期間被國安人員以不人道方式拷問迫供，迫使他承認代表英國政府有份煽動及協助示威，而他強調自己沒有參與示威活動。 有港人今晚（29日）約7時半舉行「我們都是鄭文傑聲援集會」，地點為英國駐港總領事館外，有關行動未獲警方發出「不反對通知書」，《香港01》現場直播。

【20:15】部分集會人士經附近商場金鐘廊離開，沿途不時高叫口號。

【20:10】集會人士開始經法院道離開，他們高呼「五大訢求，缺一不可」等口號。

【20:00】英國駐港副總領事Nick Heath出來接信，大會宣布集會結束，可和平散去。集會者不斷高呼「光復香港，時代革命」、「We are all Simon」（我們都是鄭文傑）等口號。

【19:40】集會發言人Dawn表示，是次主要聲援鄭文傑，她批評英國對於鄭文傑的支援不足，只批出兩年的工作簽證，對鄭及家人保障完全不足夠。

Dawn指英國作出中英聯合聲明簽署國，加上香港有大批公民在英國，英國應提出更多措施保護港人，包括像美國制定全球馬格尼茨基人權問責法，制裁香港官員。

【19:30】網絡紅人龍心到場，稱自己是香港未來特首和香港未來希望。

【19:18】逾300人抵達集會現場，有人在場派發Simon Cheng面具，大批集會人士已戴上面具。多名集會人士手持英國國旗，並高舉「BNO是英國公民」等標語。

黃先生戴「鄭文傑」面具示威。（吳倬安攝） 黃先生表示，不能接受鄭文傑被捕事件，批評內地不僅拘捕鄭文傑，還要求對方拍片認罪，有關做法最不能接受。

蔡女士同樣戴着面具接受訪問，指看新聞知悉鄭文傑在高鐵香港關口被捕，形容事件「好危險」。（吳倬安攝） 到場示威的蔡女士，同樣戴着「鄭文傑」面具。她表示，看新聞知悉鄭文傑在高鐵香港關口被捕，形容事件「好危險」，「威脅所有香港人的人身安全」，又指事件反映為何港人當初要反對「一地兩檢」。 她又表示，事件必定令年輕一輩不敢再回內地，並稱自己過往也會參與三天、五大旅行團，惟事件發生後令她決定不再回內地。