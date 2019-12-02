【政圈風聲】撞區過後　資深白鴿靠資歷服眾　成沙田區會主席大熱

區議會選舉上周落幕，民主派取得逾380個議席，兼破天荒取得17個區議會主導權，各民主黨派正積極協調正、副主席人選。其中在沙田區議會，取得13席的沙田區政因「帝怡」撞區事件，與取得6席的民主黨劍拔弩張，令政圈擔心情況為區會正、副主席選舉增添不確定性。 由1985年開始擔任沙田區議員、人稱「程Sir」的民主黨程張迎表明有意角逐主席一職，沙田區政召集人、去年退出的民主黨丁仕元表示，區政正商討正、副主席選舉事宜，未有最終決定，他個人支持程張迎擔任主席，認為「程Sir」有經驗且能平衡各方聲音，是適合人選。 程張迎接受查詢時表示，如獲其他議員信任，樂意擔任主持會議的角色。他指「帝怡」事件令人遺憾，對於自己一直無法擺平事件耿耿於懷，希望各黨派未來透過緊密合作，再次磨合。

由1985年開始擔任沙田區議員、人稱「程Sir」的民主黨程張迎表明有意角逐主席一職。（資料圖片/黃金棋攝）

丁仕元支持程任主席：有經驗、能平衡各方

沙田區議會共有41席，民主派共取得40席，其中沙田區政取得13席，成為沙田區議會第一大勢力，民主黨則取得6席，加上取得7席的公民黨。有地區人士分析指，料三股勢力將形成「三國鼎立」之勢。

沙田區政與民主黨自去年因「雙牌頭」事件開始，關係一直緊張，導致沙田區議員丁仕元、李永成等人退出民主黨。區政與民主黨在「帝怡」選區爭不相讓，最終撞區「攬炒」，讓建制派林港坤漁人得利，民主黨成為眾矢之的，主席胡志偉及新東立法會議員林卓廷之後道歉。

綜合各方消息，黨派紛爭未有影響是次主席選舉，最資深區議員、民主黨的「程Sir」程張迎成為各黨派的「最大公約數」。

丁仕元表示，區政內部正商討正、副主席選舉事宜，未有最終決定，不過他個人支持程張迎擔任主席，認為「程Sir」有經驗且能平衡各方聲音，是適合人選。但他坦言，「帝怡」事件或為程張迎帶來包袱，認為民主黨應作出更多實際行動，為「帝怡」事件作補償，例如分配更多資源支援謝潔泳的地區服務。

丁仕元表示，區政內部正商討正、副主席選舉事宜，未有最終決定，不過他個人支持程張迎擔任主席，認為「程Sir」有經驗且能平衡各方聲音，認為程是適合人選。（資料圖片/余俊亮攝）

26歲黃學禮欲角逐副主席



丁仕元又透露，沙田區政有意角逐區議會副主席一職，他、丘文俊和黃學禮均有意出任，區政內部將就人選作出協調。成功連任的黃學禮承認有意角逐副主席職位，指是次民主派在區選大勝，市民對區議會的期望更大，認為自己擔任副主席可為區會帶來更多活力，但仍待區政內部商討。現年26歲的黃學禮說，他個人亦支持程張迎擔任主席，認為程「好有經驗」，目前仍需待區政內部達成共識，才能確定投票意向。

獨立無黨派的沙田區議員麥潤培、候任區議員鍾禮謙、鄭仲恒和許立燊4人組成「馬鞍山守護線」，麥潤培表示，「十萬個贊成」支持程張迎任主席，指「程Sir」有足夠能力，加上論資排輩，應由他任區議會主席。

成功連任的黃學禮表示有意角逐副主席職位。（資料圖片/盧翊銘攝）

程張迎：無法擺平「帝怡」事件耿耿於懷

程張迎表示，如獲其他議員信任，樂意擔任主持會議的角色，又指「帝怡」事件令人遺憾，對自己一直無法擺平事件耿耿於懷，「我喺呢件事已經盡咗力」，希望各黨派未來透過緊密合作，再次磨合。據了解，另一資深議員衛慶祥亦有意角逐主席一職。

有當區區議員透露，程張迎過往在區議會內得高望重，加上他與公民黨陳諾恒在沙田區擔任民主動力負責協調的聯絡人，一直積極為「帝怡」撞區風波「拆彈」，因此大部分候任區議員對「程Sir」擔任主席無太大異議。