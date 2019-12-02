【人權法案】美媒：特朗普簽《人權法案》　令中美貿易談判受阻

美國總統特朗普早前簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，引起中方強烈反彈，外交部批評美方干預中國及香港事務。美國新媒體Axios引述消息人士報道，特朗普簽署兩項法案觸怒中方，令中美貿易談判進度受阻。

美國新媒體Axios引述消息人士報道，指特朗普簽署法案觸怒中方，令中美貿易談判進度受阻。（網上截圖）

美國新媒體Axios引述接近中方的美方消息人士指，一周前美中幾乎簽署首階段貿易協議，但現時評估是過於樂觀。報道稱，特朗普早前簽署《香港人權與民主法案》觸怒中國，儘管特朗普已經對法案的影響力輕描淡寫，同時表明簽署法案是出於對中國國家主席習近平和香港人的尊重，但中方仍是以「預期的憤怒及具威脅性措辭」作回應。

報道引述一名接近特朗普談判團隊的消息人士稱，目前中美貿易談判因特朗普簽署法案已經停滯下來，需時讓中國國內政治局勢冷靜下來，預計首階段協議最快月底簽署，特朗普亦打算取消原定 12 月中增收關稅的決定，以確保中方會簽署協議。

11月28日晚上，港人發起於愛丁堡廣場舉行感恩節集會，感謝美國通過《香港人權與民主法案》。（張浩維攝）

報道又引述兩名對中美談判知情人士說，目前談判仍存在實質障礙，包括美方會降低多少關稅、協議的執行機制為何，以及中方會如何承諾購買大量美國農產品。