【直播】區諾軒朱凱廸提私人草案　改公安條例降暴動罪刑期至3年

反修例運動持續多月，至今近6000人被捕，當中不少被控非法集結罪或暴動罪。民主派立法會議員區諾軒、朱凱廸聯合提出私人草案，修改《公安條例》第18條及19條有關「非法集結」罪及「暴動」罪定義及最高刑期，草案已獲律政司發出證明書，將正式提交立法會。二人下午2時30分舉行記者會介紹草案，《香港01》將全程直播。

區諾軒提出私人草案，修改《公安條例》降低暴動罪刑期。（李澤彤攝）

倡「非法集結」最高刑期降至6個月

區諾軒表示，私人草案的建議早於羅冠聰擔任立法會議員時醞釀，曾參考英國的法律改革經驗，並邀請公民社會倡議團體參與草擬籌備工作。是次修訂主要建議將「非法集結罪」最高監禁刑期降至6個月，「暴動罪」最高監禁刑期降至3年；並廢除「破壞社會安寧」作為控罪定義，改以使用暴力及威脅使用暴力為新訂罪行的必要元素；另將「暴動罪」集結人數要求由3人提高至12人，並加入「共同目的」作為必要控罪元素。

反修例示威至今逾5800被捕，區諾軒認為，警方與律政司固然有「報復性濫捕濫告」，但《公安條例》長期以來極為含糊以及過度寬鬆的控罪定義，是促成大規模濫捕的遠因。他期望透過修改《公安條例》，提高非法集結及暴動罪的門檻，迫使政府從制度內尋求方法回應五大訴求。

根據《議事規則》第51(4)條，《2019年公安(修訂)條例》需經行政長官的同意才可以提出。區諾軒認為，其私人草案的修訂內容相對溫和，林鄭縱然拒絕撤回「暴動」定性，但推動相關法律改革以回應民意，「絕對力所能及，亦為務實做法」。