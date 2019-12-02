新華社：美國簽香港人權法　暴露阻繞中國人民偉大復興的險惡用心

美國總統及參眾兩院，已經簽署《香港人權與民主法案》，美國國務卿將每年審視香港是否仍然有足夠自治，以決定是否再給予香港有別於中國的特殊待遇，包括是否視為獨立關稅區。 內地官媒連日發表文章，批評美方措施。《新華社》今日再發表評論員文，稱「美方亂港制華的圖謀注定失敗」。

11月28日晚上，數萬市民聚集中國，舉行香港人權與民主法案感恩節集會，感謝美國通過法案。（資料圖片）

不顧中方強烈反對 是霸權行徑

文章指，美方不顧中方強烈反對，一意孤行，簽署《香港人權與民主法案》，是霸權行徑，嚴重干預香港事務，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，再度暴露破壞香港繁榮穩定、破壞「一國兩制」、阻繞中國人民實現偉大復興的險惡用心。

《新華社》文章指，美國根據國內法實施「長臂管轄」，以謀取一己之私，是美式霸權慣用伎倆。文章又稱，有大量事實證明，美方就是搞亂香港的最大黑手。

稱法案充斥強盜邏輯 企圖遏制中國發展

文章稱，美方涉港法案違反公理，充斥強盜邏輯，只會讓包括香港同胞在內的廣大中國人民進一步認清美國的險惡用心和霸權本質，只會讓中國人民更加眾志成城、團結一心，更加有力有效地應對風險挑戰。美方企圖打「香港牌」遏制中國發展，是打錯了算盤、高估了自己，更低估了偉大的中國人民，必將遭到失敗。