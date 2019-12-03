議員倡合法賭波推港足運　政府：非對症下藥　貝鈞奇：馬會可研究

民政事務委員會今日（3日）召開會議討論香港足球發展。席間有公眾人士及議員提倡本地賽事博彩合法化，以及政府提供稅務優惠，以吸引企業投注本地足球等措施。 朱凱迪及人民力量陳志全則同意本地賽事博彩合法化，陳志全更建議可將部分博彩收益撥至足球發展，令更多人關注本地足球賽事，及增加商界投資興趣。民政事務局副局長陳積志稱政府不鼓勵賭博，亦「睇唔到賭波合法化，對推動香港足球事業有直接關係」，認為此舉不是對症下藥，應先考慮如何提升球隊表現及青年發展等。 足總主席貝鈞奇接受電訪時則指，許多球圈人士多年前曾經有此建議，認為此舉能提升觀眾入場興趣，雖然足總不會主動推動本地足球賽事博彩合法化，但如有外間組織推動亦不會反對，稱社會人士及外間組織如馬會可研討。

民政事務局副局長陳積志稱表示，不認為本地足球賽事博彩合法化，對推動香港足球事業有直接關係。（立法會錄影截圖）

提供稅務優惠方面，議會陣線區諾軒認為，香港許多球會朝不保夕，提倡企業資助體育組織享有稅務寬免。工聯會陸頌雄亦認為，政府可向企業提供額外扣稅優惠，「贊助一百萬，扣稅二百萬」。貝鈞奇接受訪問時指，鼓勵政府推動稅務優惠，吸引大企業資助足球，又舉例上海曾撥地及提供優惠政策鼓勵當地足球發展。陳積志回應指，商界支持對本地足球發展有重要性，但是否提供稅務優惠「是大圍的事」，要作整體考慮，例如是否同時給予稅務優惠予其他運動，甚至文化藝術項目。

會議期間，許多公眾人士亦指出，缺乏正規足球場地是窒礙本地足球發展的因素之一。其中港隊前隊長，現香港飛馬球員兼教練陳偉豪建議，政府應多加興建真草足球場，減低職業球員受傷風險。東方龍獅球員梁冠聰接受電訪時則表示，球員最需要固定及良好質素的場地，並認為現時職業球隊訓練時數不足，將軍澳足球訓練中心位置亦偏遠。他認為需照顧財力有限而未能興建私家訓練場的球會，建議政府容許職業球會「落區」，把各「主場」運動場使用率較低的早上時段，撥作訓練用途，並認為此舉將提升訓練質素，亦提高社區凝聚力。民政事務局體育專員楊德強稱，香港球會沒有私家練習場地是歷史發展因素，又稱康文署已特別分配場地予職業隊練習。他舉賽馬會傑志中心為例，稱政府一直歡迎球會興建自己場地，及鼓勵足球學校與私人體育會合作租用場地。

退役足球員，現任足總董事陳志康今日出席會議時亦表示，足總現正草擬五年計劃，以打入2034年世界盃決賽周，提升港隊排名，建立比賽風格，完善本地球會財務管理等為目標，亦希望能成立球員工會以提升球員待遇、出路，亦希望能獨立營運超級聯賽，提升聯賽價值。