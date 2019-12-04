大專學界聯署撤銷林鄭劍橋院士名銜　12月14日將赴英遞信

大專學界今日（4日）到政府總部外請願，發起聯署要求英國劍橋大學，撤銷特首林鄭月娥的榮譽學士名銜。 早前亦有3名英國上議院議員去信要求校方取消林鄭的榮譽院士名銜，惟遭受校方拒絕，是次聯署則是由本地大專學界發起，將於12月14日遞交聯署信，希望引起國際社會對香港情況的關注。

港大校友關注組副召集人麥東榮（右二）表示，在中文大學和理工大學的事件後，社會更清楚見到林鄭政府對學生的暴力，以及打壓院校自主。（李澤彤攝）

指中大、理大事件後 社會更清楚見到政府的暴力

港大校友關注組副召集人麥東榮表示，是次聯署與上一次英國國會議員發出的聯署分別，在於中文大學和理工大學的事件後，社會更清楚見到林鄭政府對學生的暴力，打壓院校自主，因此本地大專學界的學生及校友發起是次聯署，希望英國劍橋大學撤銷林鄭月娥的榮譽院士名銜，以譴責她在反修例風波中的做法。

今年11月，3名上議院議員包括Natalie Bennett、Lindsay Northover及David Alton，去信劍橋大學校長、副校長以及沃爾森學院（Wolfson College ）院長，批評林鄭月娥在處理香港反修例風波中的手法，並促請收回其榮譽院士頭銜，惟遭校方拒絕。