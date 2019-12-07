【區議會選舉】建制只保住低投票率選區？　真相原來是這樣

2019年區議會選舉已經落幕，但仍然是政界茶餘飯後的話題。有建制派人士慨嘆，今次建制派大敗，只有選民人數低、投票率亦低的「雙低」選區才能保得住。 不過《香港01》調查發現，其實建制派勝出的區域，並非完全都是「雙低」選區，有些建制派人士更是在人口多、選民多、投票率高的地區當選。

11月24日區議會選舉，全港各區均有票站大排長龍投票，全日投票率高達71.23%。（資料圖片）

區議會選舉完成，建制派僅得59席，較2015年選區的292席大幅減少，多名立法會、區議會「雙料」議員下馬，包括民建聯張國鈞、周浩鼎，工聯會何啟明、麥美娟等。

建制派在選舉後檢討得失，並展望明年立法會選舉的影響。有建制中人慨嘆，從前建制派的票倉在傳統支持者區域如北角、九龍城，以及基層為主的公屋區，今次這些區域亦屢見失守，形容今次保住的區域，很多都是選民人數少、投票率低的「雙低」區。

20選區「雙低」 12選區「雙高」

《香港01》分析建制派當選的59個選區，計算各區的投票率，以及選民相對於區內人口的比例。以投票率70%為界線，70%以上為高投票率，並以選民佔人口比例50%及以上為較多，49%及以下為較少，來界定投票率與選民是否符合「雙低」。

建制派當選的59個選區之中，如不計人口不足7,000的兩個選區坪洲及喜靈洲和南丫及蒲台，有20個選區符合「雙低」的標準，而有12個選區符合「雙高」的標準。

12個選區投票率高但選民未過半

此外，投票率高於70%但選民比例低於50%的選區有12個，投票率低於70%但選民比例高於50%的選區有13個。

坪洲及喜靈洲屬於「雙高」選區，而南丫及蒲台則屬於投票率高但選民比例不足50%的選區。

土瓜灣北選民比例僅36% 投票率僅65%

建制派在「雙低」較有利的印象，可能源於民建聯「地盤」九龍城。九龍城有些地區的確符合這種標準。例如由民建聯主席李慧琼勝出的土瓜灣北，選民人數5,258人，3,430人投票，投票率65.25%。該區預計人口14,682人，較標準人口基數16,599人低11.55%，選民比例更只有35.81%。

此外，同區紅磡選區由民建聯林德成當選，選民人數4,977人，3,317人投票，投票率66.69%。該區預計人口13,762人，較標準人口基數16,599人低17.09%，選民比例只有36.16%。

九龍城愛俊選區由經民聯左滙雄連任，該區選民比例高達72.84%，投票率更有73.12%，高於全港平均水平。（左滙雄facebook）

建制勝出選區 不乏選民比例及投票率均破70%

然而就在九龍城區，已經看到明顯不同的例子。愛俊由經民聯左滙雄當選，選民人數9,551人，6,978人投票，投票率73.12%。該區預計人口13,113人，較標準人口基數低21%，選民比例高達72.84%。

愛俊選區不是特例，其實這種情況在不少地區亦存在。北區盛福由工聯會溫和達當選，選民人數10,435人，7,606人投票，投票率72.92%。預計人口14,726人，較標準人口基數低11.28%，選民比例達70.86%。

成功連任的民建聯「雙料」議員柯創盛，所屬的觀塘盛德選區，選民人數12,843人，8,905人投票，投票率69.36%。該區預計人口18,079人，較標準人口基數高8.92%，選民比例達71.04%。

+ 7 + 6 + 5

謝偉俊樂活選民比例僅40% 惟投票率近73%

此外，亦有一些建制派當選的選區選民比例不高，但投票率不俗。例如灣仔樂活由獨立建制派謝偉俊當選，選民人數5,520人，4,018人投票，投票率高達72.79%。該區預計人口13,755人，較標準人口基數低17.13%，選民比例為40.13%。

觀塘安泰由建制派公屋聯會林瑋當選，選民人數7,139人，5,152人投票，投票率72.24%。該區預計人口20,739人，較標準人口基數高24.94%，選民比例為34.42%。

因此，建制派今次當選的區域其實各有不同因素，難以歸納為選民人數及投票率皆低才能當選。