【人權法案】「市民」登報指辱國禍港　譚文豪：沒違反人權不用怕

美國較早前通過《香港人權與民主法案》，觸發北京、特區政府及建制派強烈反應，今日（12月5日）有人以「香港市民」署名，在多份報章刊登頭版廣告，指「恭賀公民黨、民主黨及全體泛民陣營成功爭取」這條「辱國禍港」的法案通過，「歷史絕對不會忘記你們」。 公民黨立法會議員譚文豪在商業電台節目上回應，指沒有做違反人權事情的人，就毋須害怕受到影響，又指外國是否給予香港特別待遇，是別國的國策，不宜干預。

譚文豪指，是否給予香港特別待遇，是別國的國策。（資料圖片）

是否給予優惠是外國國策

譚文豪在節目指，能夠花如此多經費在多於一份報章刊登頭版廣告的人，背後是什麼勢力已相當值得懷疑。他指：「如果你無做任何違反人權行為，法案根本唔關你事」，又指此法案過去已在美國討論多時，至今年才通過，應該要「多謝」的是特首林鄭月娥。

譚文豪又指，不同意「辱國禍港」的說法，認為香港之所以過往在貿易上有特別待遇、中美貿易戰無波及香港，主因是香港一些制度上和中國內地有不同，如高度自治、一國兩制、有民主自由制度等，法案指的是美國每年會撰寫報告，如果發現中港制度的區別消失，偏離最初北京承諾的一國兩制，這待遇才會有改變。

他設喻指，假設過往因為大家是同一間學校的校友，而請對方吃飯，當發現對方的校友身份是假扮的：「原來只係想攞我著數。咁我就話，如果我再發現呢種（假扮）情況，我就唔再請你食飯。」譚文豪認為，如何研判香港情況、是否給予優惠，應是外國的國策，指部分人的邏輯就好比「你請開我食飯，你唔可以唔請，否則就係干預我內政」。

公民黨主席梁家傑則在社交網回應相關廣告：「經歴11.24的『五大訴求 一起公投』後，依然只是唯我獨尊，肆意挑撥離間，不願立足香港最大利益行事的人，才是真作孽的歷史罪人！」