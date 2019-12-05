【逃犯條例】李慧琼放地雷炮　批黃錦星艱難時期仍攬大嘥鬼出活動

反修例運動令特首林鄭月娥陷入前所未見的管治危機。立法會大會今早續會，辯論25名非建制派議員6月底提出的議案，指控特首林鄭月娥嚴重瀆職，並要求成立獨立調查委員會，調查林鄭瀆職行為。多名泛民及建制派議員先後發言，雖然建制派表明反對，惟民建聯主席李慧琼卻趁機「大吐苦水」，指政府於醞釀《逃犯條例》修訂時，並無與民建聯溝通，只是推出修例前一日民建聯才知道，又稱政府應反思是次翻天覆地的區選結果。 李慧琼再進一步，點名批評政務司司長張建宗沒有協助特首林鄭月娥拆局，及環境局局長黃錦星如活在平行時空下，如常攬「大嘥鬼」出席環保活動。 民主黨主席胡志偉亦批評林鄭屬百分百瀆職，沒有聆聽民意、遵守選舉承諾、包庇警暴，強調港府需獨立調查。

李慧琼指，區議會選舉泛民得票六成，明顯對政府不滿，但建制所得的四成選票其實同樣十分不滿政府，指政府需反思。她又批評政府團隊沒有團結止暴制亂，及把握適當的時機處理修例風波，令官民和警民關係陷入空前危機。她指政府官員只是見步行步，沒有主動制止暴亂，如阻止學生勿被煽動、處理網上傳言。

她特別點名批評政務司司長張建宗及環境局局長黃錦星，指黃錦星在艱難時刻，繼續「攬住大嘥鬼出席唔同嘅環保活動」，尤如活在平行時空，多名副局長亦不見人，「個個都好驚，好以匿埋就匿埋」。

最後，李慧琼表示會反對議案，「雖然我們對政府有很多怨言，但我們是恨鐵不成鋼」，指如果在這艱難時刻通過議案，將會製造政治混亂和社會動盪，如果成功彈劾，更會出現管治真空。

立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓則表示，一個人有沒有違法，其實並非由立法會議員去決定，而應交予法庭經過審訊後作出裁決。除此之外，謝指，當然亦要睇有沒有足夠的表面證據，顯示特首可能有嚴重違法或瀆職行為，彈劾議案中對林鄭提出的四大指控、證據同理據，他認為都相當薄弱，甚至可以講話根本是搞錯了對象。

彈劾議案指出，由林鄭領導的特區政府及香港警隊，於處理反修例示威時侵害了市民受到《基本法》保障的集會及言論自由。謝偉銓指出，《基本法》雖訂明香港居民享有言論、集會、遊行同示威等自由，但這些自由同人權都並非完全不受限制，是要在法律容許下行事的。

當示威者的行為違反法律，使用暴力，嚴重損害了其他香港市民的基本人權同自由時，政府同警方就必須出手制止及依法懲處。如果特首任由有關違法同暴力行為持續發生，任由打着民主、自由同人權旗號的蒙面黑衣暴徒，肆意破壞香港的法治同社會秩序、侵害其他奉公守法市民穿的人權自由，而政府同警方不採取任何措施去嘗試制止這些暴行，特首就真是沒有履行其應有職責了。

會上，泛民繼續猛烈抨擊林鄭。民主黨鄺俊宇稱林鄭為「攬炒之母」，指其所作所為罄竹難書、嘆為觀止。他又提到若日後政府把公務員加薪，包括警員加薪的議案再於財委會審批，會「拉到天昏地暗」。

會計界梁繼昌則指出，修訂《逃犯條例》是回歸以來最具爭議的草案，惟其諮詢時間只得3星期，比垃圾徵費更短，稱當局視市民連廢物都不如。

議會陣線朱凱廸亦稱，林鄭的職能是向市民負責，但二月至今從未向清晰的民意負過責任，亦無遵守參選時對港人的莊嚴承諾，認為林鄭屬瀆職。