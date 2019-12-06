元朗鄉事派有多人當選　素人想約飲茶：民生議題相信有偈傾

區議會選塵埃落定，大量非建制派政治素人當選。他們與泛民政黨較容易合作，但與建制派人士的情況又如何？ 元朗區過往由建制及鄉事派主導，來屆將會大換班，但鄉事派仍然有一定實力。有素人坦言鄉事派地區工作可能更優秀，未來有機會合作。

李俊威：民生議題不應該對立

鄉事派成員力保大部份元朗鄉郊地區，十八鄉東的李俊威和錦田的李頌慈是少數「突圍而出」的非建制派人士。李俊威表示，鄉郊居民習慣上較少找區議員求助，遇事首先會找村長。他直言有些鄉事派做得不錯，只是立場不同，在民生議題上不應該對立。

李頌慈讚鄧賀年做後多地區服務

而李頌慈亦認為，鄉事派不會抗拒討論民生議題，將會約見各村長及村代表，又表示有意約八鄉南候任區議員黎永添及八鄉北候任區議員鄧鎔耀飲茶，希望交流意見。他又表示會約該區鄉事委員會主席鄧賀年食飯，指鄧一向做很多地區服務，希望有機會合作。

林進傾向有經驗人士做區議會主席

元朗區有大量素人當選，區議會主席方面，天水連線的林進希望由有經驗的區議員擔任，同時不排除天水連線的區議員會參選副主席，現時正與各人商討如何改變區議會架構，包括是否參考每兩年重選一次主席及副主席的做法。

元朗民主派候任區議員要求擱置17億元天橋的工程，並會研究替代方案。

元朗區候任區議員早前已聯署，要求路政署擱置元朗「17億元天橋」的工程。王百羽表示，將會討論該天橋的替代方案。張秀賢亦指出，已經就天橋及交通問題與港鐵舉行非正式會面，並將會與九巴代表見面。