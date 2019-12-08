【12.8遊行】民陣發起國際人權日遊行　下午3時維園出發

反修例風波持續半年仍未平息，民陣今（8日）發起「12.8國際人權日」遊行，主題為「守護香港 和你同行」，由維園出發遊行至中環遮打道，已獲警方發出不反對通知書，是民陣近四個多月以來首次獲批的遊行，《香港01》將全程直擊。

民陣再次就反修例事件發起遊行。（資料圖片）

【1235】 銅鑼灣現時氣氛平靜，大量外籍女傭聚集，有人要求與民陣召集人岑子杰和副召集人陳皓桓合照。

陳皓桓表示，在過去一段時間，不少香港人因警方的執法行為，即使遊行獲發不反對通知書而不敢參與，他希望香港人今天不要害怕，「希望大家唔好驚，要盡量走出嚟」，若香港人因害怕而不遊行示威，正正滿足政府希望滅聲的目標。

陳皓桓指，區議會選舉結果反映民意非常清晰，希望藉著今天遊行，向全世界證明港人堅持爭取「五大訴求」。對於自己獲外籍傭工爭相「集郵」，陳皓桓說，民陣一直尊重外傭和不同族裔，為他們爭取權益，反映對港人的支持不分國界。

2時維園集會 3時起步

警方在不反對通知書中列明，遊行的通知書由下午3時開始生效，至下午10時結束，維園集會的不反對通知書，生效時間為中午12時至下午6時。參與人士下午2點於維園中央草坪集合，3時起步，如人數太多大會會安排提早出發。

遊行路線由維園出發，並經高士威道、禮頓道、伊榮街、怡和街、軒尼詩道、金鐘道、皇后大道中、德輔道中，遊行至遮打道行人專用區。

警務處處長鄧炳強日前表示，警方已有準備多個應對方案維持秩序，又呼籲主辦單位可以和警方協作，令遊行和平有序，如果見到暴力事件，應拿出勇氣譴責暴力。