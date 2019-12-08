【12.8遊行】民陣遊行下午3時起步　防暴警銅鑼灣廣場外舉黑旗

反修例風波持續半年仍未平息，民陣今（8日）發起「12.8國際人權日」遊行，主題為「守護香港 和你同行」，由維園出發遊行至中環遮打道，已獲警方發出不反對通知書，是民陣近四個多月以來首次獲批的遊行，《香港01》將全程直擊。

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警一度舉黑旗 民陣籲克制

【14:54】對於遊行前警方已在銅鑼灣波斯富街舉黑旗，民陣召集人岑子杰表示，一個遊行要和平有序，除了民陣外，警方的克制同樣重要。他稱已經與警方溝通，當維園草坪八成半滿的話會起步，若人數過多願意提早出發，強調民陣一直採取非常合作的態度，盡一切努力配合警方，保障遊行人士的安全。他亦指，早前與警方高層會面時對方強調前線警員會克制，故現在是考驗警方是否上下一心，前線警員會否如外界所說的不聽從上級指揮。

岑子杰又提及，今日為國際人權日，希望藉這次遊行告訴全世界香港現時面對的處境，同時重申仍然堅持五大訴求。他感謝不少國際朋友一直支持香港，希冀以遊行作全球連結，為人權發聲。

【14:48】 大批市民坐在軒尼詩道馬路中間石壆，等待遊行開始。

【14:45】 不少市民選擇從灣仔站步行至銅鑼灣，有市民解釋指是擔心銅鑼灣站出口被封，亦打算中途加入遊行。目前軒尼詩道來回行車線已被市民佔據，沒有車輛行駛。

【14:31】 逾20名頭戴卡通PEPE頭套人士在鵝頸橋叫口號，現場吸引逾百市民停留聚集拍照。

【14:30】經地鐵到銅鑼灣的市民大部份往維園方向進發，少部份人逗留在崇光百貨外，有人走出怡和街，坐在路中心石壆等後遊行隊伍經過。

【14:25】由於波斯富街近銅鑼灣一期位置，有數十名示威者指罵，防暴警舉黑旗警告。

【13:45】距離民陣集會時間尚餘一個多小時，銅鑼灣一帶已出現大量人流，東角道擠得水洩不通。附近大型商場如崇光百貨、皇室堡、希慎廣場照常營業。現場未見有警車停泊或巡邏。

銅鑼灣一帶地舖，包括珠寶店及食肆照常營業，渣甸街一間支持反修例運動的食肆生意興隆，店內排起近50米長人龍。

【13:50】大批參與遊行的市民沿天后興發街進入維園，現場亦有酒店工會的義工呼籲參與遊行的人士加入自己所屬工會，將自己的聲音以合法途徑宣揚開去。

【13:45】在銅鑼灣記利佐治街，擠滿前往維園的市民，人頭湧湧。社民連副主席黃浩銘開咪呼籲市民「一定要堅持上街、集會、投票」，不要因為區議會勝利，忘記有約6千人被捕，並高呼反修例口號。

【13:40 】集會下午二時開始，維園中央草坪已有逾千人聚集。

【12:35】 銅鑼灣現時氣氛平靜，大量外籍女傭聚集，有人要求與民陣召集人岑子杰和副召集人陳皓桓合照。

陳皓桓表示，在過去一段時間，不少香港人因警方的執法行為，即使遊行獲發不反對通知書而不敢參與，他希望香港人今天不要害怕，「希望大家唔好驚，要盡量走出嚟」，若香港人因害怕而不遊行示威，正正滿足政府希望滅聲的目標。

陳皓桓指，區議會選舉結果反映民意非常清晰，希望藉著今天遊行，向全世界證明港人堅持爭取「五大訴求」。對於自己獲外籍傭工爭相「集郵」，陳皓桓說，民陣一直尊重外傭和不同族裔，為他們爭取權益，反映對港人的支持不分國界。

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2時維園集會 3時起步

警方在不反對通知書中列明，遊行的通知書由下午3時開始生效，至下午10時結束，維園集會的不反對通知書，生效時間為中午12時至下午6時。參與人士下午2點於維園中央草坪集合，3時起步，如人數太多大會會安排提早出發。

遊行路線由維園出發，並經高士威道、禮頓道、伊榮街、怡和街、軒尼詩道、金鐘道、皇后大道中、德輔道中，遊行至遮打道行人專用區。

警務處處長鄧炳強日前表示，警方已有準備多個應對方案維持秩序，又呼籲主辦單位可以和警方協作，令遊行和平有序，如果見到暴力事件，應拿出勇氣譴責暴力。