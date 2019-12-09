青協：七成青年因社會事件出現家庭衝突　長者較重視經濟開支問題

香港青年協會今日（9日）發佈「青年創研庫」改善香港的跨代關係的研究報告，研究針對半年來的反修例風波對兩代關係的影響，結果顯示70.9%受訪青年因為半年的社會事件而出現家庭衝突，亦有42.4%受訪青年在過去半年間中或經常和父母爭執。

青協發表研究，顯示逾七成受訪青年認為社會事件引致家庭衝突。（陳綽嵐攝）

年長一輩較重視經濟、開支

研究於2019年10月中旬期間，成功訪問300名18至29歲青年，以及302名54至73歲育有子女的父母。調查顯示，70.9%青年受訪者表示因為近半年的社會事件及立場問題而出現家庭衝突，青年創研庫「社會與民生」召集人葉梓聰認為，這反映不少年輕人政治立場鮮明，非常重視社會事件；55.7%受訪年長一輩則認為，家庭衝突的主因是經濟與開支，只有42.3%認為主因是社會事件，反映兩代人價值觀的差異，年長一輩較重視經濟發展，開支問題為最大考慮，而青年人則較重視政治體制、自由民主等社會議題。

葉梓聰續指，有62.7%受訪青年同意父母與子女對社會議題的看法完全不同，年長一輩有55.9%對此表示認同，反映價值觀與成長背景等差異，會影響兩代人在社會議題上的意見，因此兩代人對同一議題的看法完全不同。

籲年輕人與長者加強互動

另外，調查顯示有72.9%受訪年長者表示可以接納子女的不同意見，數據與現實情況似乎有出入，青年創研庫「社會與民生」成員林偉豪解釋，兩代人並非對立，主流仍然傾向以溝通解決問題。

林偉豪建議可透過加強溝通改善跨代關係，鼓勵年輕人教導長者潮流玩意，加強互動，拉近兩代人的距離；另外，在政治制度問題核心上著手，增加體制透明度，容許不同青年議政，透過共同參與政策制定過程，改善政府管治問題及加強溝通。