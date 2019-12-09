陳志全：性暴力受害者不信任警方寧啞忍　陸頌雄指捕風捉影

立法會今（9日）召開福利事務委員會，討論向性暴力受害人提供危機支援。人民力量陳志全表示，根據早前性暴力協會調查中發現，32人曾被警方或其他執法人員施以性暴力，當中12宗案件於警署或收押所發生，其中3人稱在受到威脅或嚇逼的情況下進行非法性交，情況令人髮指。他認為事件只是冰山一角，且只得極少受害人報警求助，批評現存機制未能覆蓋該群受害者。 勞工及福利局副局長徐英偉回應指，局方會為替受害人需要提供支援服務，但強調要令侵犯者得法律制裁，須報案處理。

人民力量陳志全批評，現存機制未能覆蓋在反修例風波中警方針對示威者所作的性暴力。（資料圖片/林若勤攝）

陳志全：受害人擔心反被告 寧願啞忍

立法會福利事務委員會今日舉行會議，討論性暴力情況，其中陳志全稱留意到在反修例風波中警方針對示威者所作的性暴力，引述性暴力協會的調查指不少受害人不信任政府及警方，又擔心一旦報案，會被反告非法集結、襲警等，寧願啞忍。

陳志全表示，現有機制未能應對此群受害者，要求當局應考慮成立如廉署般的獨立機構，檢視警員涉性暴力的案件。

反修例的示威浪潮中，被警方拘捕人士中不少是年輕女性，有示威者指控警方亦性暴力對待，中大學生吳敖雪更親身公開指控。（資料圖片）

18年來四成四受害人不願報案

關注婦女性暴力協會倡議幹事簡敏棋指，受性暴力侵犯的受害者極少願意報案，普遍無法面對，或因警員處理性暴力的敏感度低，有7至8位警員向同一受害者重復詢問案情，導致受害者遭受二次傷害，徐英偉承認警員重複提問情況不理想。

簡敏棋又指，過去18年機構收到2,318宗個案，當中四成四人選擇不報案，而選擇報案的五成六人中，712宗案件終止調查，其中200個更是受害人主動決定暫停，形容情況十分嚴重。

對於局方稱會改善供遭性侵者於急症室接受醫療服務的多功能房間，簡敏棋批評做法不切實際，因急症室非適當地方，人來人往。簡敏棋指，政府沒有特別政策關注遭性侵者，沒在醫院内提供安全環境，受害人只是隔著一塊布簾接受醫療診治、法醫取證及落口供，批評當局「唔好曬時間整間房」，應先設立危機支援中心。

東華三院芷若園社會服務主任鍾燕婷表示，多年來該機構沒有一個個案順利完成一站式服務，盼當局非只是增援設備，應簡化程序，提早介紹受害者接受社工輔導，及陪同受害人經歷整個過程，將會有莫大幫助。

工聯會議員陸頌雄指，反對派在未有真憑實據的個案下，把焦點放在懷疑警方涉及性暴力的案件，形容他們捕風捉影，令討論真正受性暴力問題影響的得不到聚焦。陸頌雄稱任何人若遭性侵，應尋求適當協助，即使侵犯者為警員，亦不代表會受同事包庇。