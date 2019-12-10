【直播】金鐘國際人權日集會　鍾劍華：大學社會問題討論空間收窄

今日是國際民權日，有民間組織傍晚在金鐘政府總部外、俗稱「連儂牆」位置發起集會紀念，為香港及全球人權奮鬥的人士打氣。現場有逾200位市民出席。

【19:50】理大社會政策研究中心主任鍾劍華表示，近年大學和學術自由不斷收窄，特別是學術界在投入社會方面遇到大困難。他稱現時在校園舉辦活動的限制愈來愈多，租活動房間甚至要副校長批准。

鍾劍華又指，今日為國際人權日，他希望大家不要以為人權只是學術問題，因為人權與我們的日常生活息息相關。最後他呼籲大家保持警覺性，不要讓近日「平靜嘅氣氛呃咗我吔」。

【19:15】國際民權日集會 逾200市民出席

今日是國際民權日，有民間組織傍晚在金鐘政府總部外、俗稱「連儂牆」位置發起集會紀念，為香港及全球人權奮鬥的人士打氣。現場有逾200位市民出席。

國際民權日集會由公民社會發展資源中心主辦，在今日約傍晚六時半開始。大會先舉行一分鐘的默哀儀式，悼念過往為爭取自由及權利奮鬥，甚至有所付出及犧牲的人民。

隨後大會邀請嘉賓發言，包括立法會議員許智峯、毛孟靜等。許智峯表示，香港政府與中共是侵犯人權的慣犯，議員被DQ事件一次又一次發生，今年更變本加厲，發生修例風波，年輕人被濫捕的事件等。他呼籲市民要勇敢抵擋政權，守護香港人權。毛孟靜則表示，今次反修例示威獲跨界別的市民支持，眾人對爭取五大訴求充滿決心，相信政府不可以輕易迴避。

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【19:15】現場播放十分鐘關於近半年發生的反修例運動片段。

【19:10】甘浩望神父表示，他早前在意大利寫了一首關於反修例運動的歌曲，並在現場即席獻唱。甘浩望又指，在意大利時當地每天都有播放香港新聞，他希望所有人都要團結一致，堅持到底。

【18:50】立法會議員許智峯、毛孟靜等先後發言等嘉賓先後發言。其中良心理政召集人葉劍青希望大家仍然要繼續堅持爭取的訴求；許智峯和「快必」譚得志均指今日是國際人權日，但批評政府一直打壓香港人的人權，包括剝削港人的參選權利。

【18:40】主持人表示，現為過去爭取民主、人權、自由的人默哀一分鐘，及後由甘浩望神父帶領祈禱。

【18:37】有人在海富橋上向橋外掛上「FREE HK」的字句。

【18:30】大會宣布活動開始，現場約百人在金鐘連儂牆聚集。主持人表示，現場準備了電子蠟燭和便利貼給參加者，讓他們可以在便利貼寫上字句並張貼於連儂牆。

【18:13】現場約有十多人聚集，主辦方表示，活動將於六時半準時開始，不反對通知書則至晚上九時半。