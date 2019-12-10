200人參與國際人權日集會　鍾劍華：大學討論社會問題空間收窄

今日是國際民權日，有民間組織傍晚在金鐘政府總部外、俗稱「連儂牆」位置發起集會紀念，為香港及全球人權奮鬥的人士打氣。現場有逾200位市民出席。

【22:15】大會宣布集會結束。

【21:34】現場播放關於台灣美麗島事件的影片。

【21:17】前民主黨主席劉慧卿表示，即使卸下議員身份，但仍然保持與國際人士聯繫，並接受外國媒體採訪，講述香港現時的情況。劉慧卿又指，不少市民反映希望英國能給予持BNO人士獲居留權，她強調會盡力為港人爭取。

【20:56】現場播放印尼抗爭運動的片段。

【20:48】維修香港Edith表示，社會應推動人權友善政策，她希望每個人都要有公民覺醒，因為人權是最基本的保障。她稱有人認為人權即等同法治，但她認為人權同樣是民主的進步。

【20:17】聾人力量主席connie以手語表示，成立組織希望倡議有關聾人的事項。她稱聾人在日常生活中遇到不少障礙，包括資訊的知情權。Connie表示，不少聾人希望得知反修例運動發生的事，惟政府記者會卻沒有手語翻譯。他們其後與政府新聞處溝通後成功爭取特首林鄭月娥記者會設手語翻譯，但是就警方記者會卻未能成功爭取，最後她希望大家能與聾人同行。

【20:02】立法會議員郭家麒表示，警方在反修例運動中施放逾萬粒催淚彈是可恥的行為，同時對於食物及衞生局局長陳肇始避答催淚彈的成份及對人體的傷害感到可恥，他批評整個林鄭班子都不是「講人話」。

【19:50】理大社會政策研究中心主任鍾劍華表示，近年大學和學術自由不斷收窄，特別是學術界在投入社會方面遇到大困難。他稱現時在校園舉辦活動的限制愈來愈多，租活動房間甚至要副校長批准。

鍾劍華又指，今日為國際人權日，他希望大家不要以為人權只是學術問題，因為人權與我們的日常生活息息相關。最後他呼籲大家保持警覺性，不要讓近日「平靜嘅氣氛呃咗我吔」。

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【19:15】國際民權日集會 逾200市民出席

今日是國際民權日，有民間組織傍晚在金鐘政府總部外、俗稱「連儂牆」位置發起集會紀念，為香港及全球人權奮鬥的人士打氣。現場有逾200位市民出席。

國際民權日集會由公民社會發展資源中心主辦，在今日約傍晚六時半開始。大會先舉行一分鐘的默哀儀式，悼念過往為爭取自由及權利奮鬥，甚至有所付出及犧牲的人民。

隨後大會邀請嘉賓發言，包括立法會議員許智峯、毛孟靜等。許智峯表示，香港政府與中共是侵犯人權的慣犯，議員被DQ事件一次又一次發生，今年更變本加厲，發生修例風波，年輕人被濫捕的事件等。他呼籲市民要勇敢抵擋政權，守護香港人權。毛孟靜則表示，今次反修例示威獲跨界別的市民支持，眾人對爭取五大訴求充滿決心，相信政府不可以輕易迴避。

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【19:15】現場播放十分鐘關於近半年發生的反修例運動片段。

【19:10】甘浩望神父表示，他早前在意大利寫了一首關於反修例運動的歌曲，並在現場即席獻唱。甘浩望又指，在意大利時當地每天都有播放香港新聞，他希望所有人都要團結一致，堅持到底。

【18:50】立法會議員許智峯、毛孟靜等先後發言等嘉賓先後發言。其中良心理政召集人葉劍青希望大家仍然要繼續堅持爭取的訴求；許智峯和「快必」譚得志均指今日是國際人權日，但批評政府一直打壓香港人的人權，包括剝削港人的參選權利。

【18:40】主持人表示，現為過去爭取民主、人權、自由的人默哀一分鐘，及後由甘浩望神父帶領祈禱。

【18:37】有人在海富橋上向橋外掛上「FREE HK」的字句。

【18:30】大會宣布活動開始，現場約百人在金鐘連儂牆聚集。主持人表示，現場準備了電子蠟燭和便利貼給參加者，讓他們可以在便利貼寫上字句並張貼於連儂牆。

【18:13】現場約有十多人聚集，主辦方表示，活動將於六時半準時開始，不反對通知書則至晚上九時半。