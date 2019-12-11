方仲賢為人血饅頭言論　向民進黨道歉

香港浸會大學學生會會長日前質疑台灣民進黨只想用香港人的鮮血來換取台灣人的選票，言論在台灣備受批評，台灣陸委會對方仲賢的言論表示遺憾，指台灣政府不會利用香港局勢變化來謀取政治利益，盼各方能正確理解。 方仲賢周二（10日）在facebook發出澄清及致歉文，又表示不認為民進黨食香港抗爭者之「人血饅頭」。

承認用詞失當 引起各方誤會

方仲賢早前言論一出，在台灣兩地及網絡上激起討論。他今日表示，原文僅希望指出民進黨於支持香港民主抗爭運動之前題下，可考慮透過立法和行政手段為受政治逼害之在台港人提供具法律條文保障之援助，否則可能會因而被受政敵針對和抨擊。

他強調絕非批評及指控民進黨利用香港反修例風波來幫助選戰，又指原文措詞需要改善，對於導致各方誤會深感抱歉。

原文被有心人炒作 意圖影響台灣大選

方仲賢表示，並不認為台灣人援助香港民主運動是理所當然，對於台灣人關注香港反修例情況一直心存感激，指自己原因形容台灣人救援香港人為「義務」實屬不當。

至於文章在網上引發熱議，他表示自己錯判政治形勢，被有心人利用原文炒作，又被人借原文用字失誤而扭曲意思、借題發揮並意圖影響台灣大選。方仲賢為此鄭重道歉。