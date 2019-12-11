【立法會．直播】立法會今復會　監警會國際專家組集體請辭成焦點

監警會早前聘請五名海外專家，協助監警會審視近日示威活動中的警務工作，惟外媒報道國際專家組已決定請辭，原因是監警會缺乏獨立調查權力。立法會（11日）今日召開大會，監警會國際專家請辭成為焦點，《香港01》將全程直播和跟進。 監警會副主席、立法會議員謝偉銓否認國際專家小組請辭，指國際專家只是協助監警會撰寫報告，形容此階段告一段落，故屬「Step aside」。

【11:45】律政司長鄭若驊就高等法院昨日拒絕就緊急法及反蒙面法違憲案件，再批出暫緩執行令，回應記者，指案件上訴已排期在明年1月9日開審，故不會作出評論，又回應早前2法院遭縱火一事，稱縱火事嚴重罪行，可被判終生監禁，不希望香港有任何市民會做出此行為，尤其在法院範圍內。

她再被記者追問辭職傳聞，鄭若驊指傳聞純屬揣測，呼籲傳媒「Fact Check」和找證據。

【11:30】民主派會議召集人陳淑莊以「驚人」形容專家組集體請辭之消息，事件猶如「摑咗林鄭一巴」，她指出專家小組成員Clifford Stott早前曾發表聲明，指出監警會權力及獨立調查能力不足，反映專家請辭已有先兆。

監警會海外專家小組成員請辭，受到關注。（資料圖片）

口頭質詢方面，工聯會陸頌雄要求律政司交代每年檢控人員的出錯影響審訊程序的案件數字，律政司司長鄭若驊將回應。民建聯主席李慧琼提出質詢，要求政府交代會否成立由行政長官擔任主席，而各相關司、局長和部門首長出任成員的止暴制亂統籌委員會，以及有否檢討區議會選舉結果。