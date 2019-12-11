【立法會．直播】立法會復會　建制派動議DQ陳淑莊議席

監警會早前聘請五名海外專家，協助監警會審視近日示威活動中的警務工作，惟外媒報道國際專家組已決定請辭，原因是監警會缺乏獨立調查權力。立法會（11日）今日召開大會，監警會國際專家請辭成為焦點，《香港01》將全程直播和跟進。 監警會副主席、立法會議員謝偉銓否認國際專家小組請辭，指國際專家只是協助監警會撰寫報告，形容此階段告一段落，故屬「Step aside」。

民建聯黃定光提出DQ公民黨陳淑莊(圖)議案。(張浩維攝)

【14:37】立法會開始辯論由民建聯黃定光提出DQ公民黨陳淑莊的議案。

民建聯黃定光指，陳淑莊在2019年4月9日在區域法院被判犯有2項刑事罪行，被區域法院判處監禁一個月以上，她根據《議事規則》第49B(1)條動議取消陳淑莊的議員資格。黃定光發言時提及陳淑莊在「雨傘運動」的行為，在14年9月27日於大台呼籲市民帶同物資到金鐘，及後煽動示威者參與佔領，黃定光認為陳淑莊知法犯法，立法會作為維護法治的機關，應透過議案發出清晰訊息。

被工聯會黃國健動議取消議員資格的社福界邵家臻，就DQ陳淑莊議案發言，邵家臻形容自己一向與人為善，每次發言都會道謝提出議案的議員，但今天自己不能惺惺作態，不會向黃定光道謝。邵家臻說，明白建制派希望藉「佔中九子案」打「落水狗」，向中、西環獻媚。

邵家臻批評建制派動議取消他和陳淑莊的議員資格，做法明顯是錯判形勢，他斥政府和建制派經過區議會選舉崩盤式落敗和半年的反修例運動，但仍無掌握到民情和民意。邵家臻強調反對DQ陳淑莊，形容取消陳淑莊的資格不僅褫奪其議席，也是褫奪了3.5萬人的港島區市民民意。

【12:45】工業界（第二）議員吳永嘉問，政府在尋求加入《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）方面的進度、會否擴大駐外 經貿辦的網絡，以及有何措施支援港商把生產基地遷往「一帶一路」合作區。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，政府已在去年向RCEP的各個經濟體反映港府加入的意願，並得到正面回應 ，今年11月再次去信表達加入的意願，政府會積極推動。

經貿辦方面，陳百里指已在外地駐有13個經貿辦，預期明年初在杜拜的經貿辦也可投入運作，是駐中東地區的首個；政府亦會積極與各地政府商討合作，讓轉移生產線的港商，在稅務等待遇上可與當地廠商看齊。

【11:45】律政司司長鄭若驊就高等法院昨日拒絕就緊急法及反蒙面法違憲案件，再批出暫緩執行令，回應記者，指案件上訴已排期在明年1月9日開審，故不會作出評論，又回應早前2法院遭縱火一事，稱縱火事嚴重罪行，可被判終生監禁，不希望香港有任何市民會做出此行為，尤其在法院範圍內。

她再被記者追問辭職傳聞，鄭若驊指傳聞純屬揣測，呼籲傳媒「Fact Check」和找證據。

【11:30】民主派會議召集人陳淑莊以「驚人」形容專家組集體請辭之消息，事件猶如「摑咗林鄭一巴」，她指出專家小組成員Clifford Stott早前曾發表聲明，指出監警會權力及獨立調查能力不足，反映專家請辭已有先兆。

監警會海外專家小組成員請辭，受到關注。（資料圖片）

口頭質詢方面，工聯會陸頌雄要求律政司交代每年檢控人員的出錯影響審訊程序的案件數字，律政司司長鄭若驊將回應。民建聯主席李慧琼提出質詢，要求政府交代會否成立由行政長官擔任主席，而各相關司、局長和部門首長出任成員的止暴制亂統籌委員會，以及有否檢討區議會選舉結果。