【立法會．直播】立法會續會　何君堯提譴責林卓廷議案

立法會會議於今日（12日）續會，處理昨日未完成的事項。昨日的會議中，譴責議員何君堯的議案，並沒有議員提出「不得就譴責議案採取行動」，獲放行交由調查委員會跟進。今日會議中首先處理的，是議員容海恩根據《議事規則》第49B(1A)條動議譴責鄭松泰的議案，議案指鄭松泰於今年7月1日示威者衝擊立法會時協助示威者。 人民力量陳志全則動議不對譴責議案採取任何行動。 《香港01》直播會議內容。

【13:20】何君堯根據《議事規則》49B(1A)條動議譴責民主黨林卓廷，指控林卓廷在7月21日「參與由一批『暴徒』組織和舉行名為『光復西環』活動」，又指控他當晚帶領多名穿著黑衣和喬裝成普通市民的人士乘搭西鐵前往元朗站「進行挑釁行動」，屬行動不檢。

【12:10】陳志全提出「不得就譴責議案採取行動」 在中午十二時許表決，議案未能分組點票下未獲通過，譴責鄭松泰動議需交付專責委員會調查。

容海恩指，鄭松泰在7月1日立法會大樓遭破壞時，在網上直播介紹大樓布局及設施，協助示威者非法進入及破壞，毫不尊重議會。

公民黨郭家麒及議會陣線區諾軒則指，相關案件未完成審訊，鄭松泰仍是無罪之身，不應未審先判。至於經民聯梁美芬稱，立法會大樓遭破壞，沉重打擊法治，對香港的負面影響比「721」、「831」事件更嚴重。她又批評，泛民議員以無罪假定的理據去支持鄭松泰，但就動議譴責何君堯。

