【612半年集會．直播】中信集會後勤：警要求五分鐘拆大台

大批市民於今年6月12日在金鐘包圍立法會，掀起反修例風波的序幕。有團體申請今（12日）晚在中環愛丁堡廣場舉行「6．12半周年集會」，獲警方發出不反對通知書。 集會申請人、劉穎匡表示是次集會希望記住半年來發生過的警暴事件及政府仍然漠視市民訴求，重申所有市民仍堅持五大訴求，齊上齊落，要求政府撤回對612暴動定性及對所有被捕示威者的控罪。 集會於12月12日晚上7時開始，至晚上9時半結束，主題為「一二一二、齊上齊落」，七時正式開始時現場約有300人聚集。大會請所有人士起立，為周梓樂及其他在反修例運動中喪生的人士默哀1分鐘。

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【19:45】612當日在中信大廈附近民陣集會場地準備舞台的後勤人員，回憶當日的情況時表示，當時很多人在和平集會及看直播。

當日3時至4時警察推進到民陣集會區，以長盾敲地面，嚇怕不少和平集會人士。集會主辦方要求警方停止推進，如果要撤出請給予時間，但警方無理會並加快推進，以及發射催淚彈，當中最少有兩粒催淚彈射近舞台。

當時示威者兩邊都被警察包圍，並發射催淚彈，唯有進入中信大廈才有出路。後來開始一道出口，這些和平示威者才能離開。

當時有指揮官搶去大台的咪，不讓他們向示威者指示逃生路線，並叫他們「五分鐘之內拆晒所有嘢佢」，事實上平時拆一個大台需要較長時間。直至他們拆除大台之後，警察才撤出包圍。

她斥警察也要保持專業，警察明知該區是和平示威區，就算要求示威者撤退，也應該預留撤退路線。

【19:35】民陣召集人岑子杰表示，聽到香港人說會報仇，但報仇第一件事要記仇，他清楚記得每個在運動中犧牲的人，包括在6月12日失去視力的男教師，以及在6月15日過身的梁淩杰。

他又指，很好人質疑民陣作為和理非的代表不和暴力割席，「因為這場運動中香港人付出太多。」他激動道，林鄭月娥仍未下台，何君堯仍是立法會議員，高呼「11月24日，我們不是要民主派贏，我們要建制派輸。明年9月我們一樣要何君堯輸得甚麼都沒有。」台下即喝采拍掌。

最後岑子杰強調一定會和港人一起堅持到底，「有些事現在不能透露，希望大家記住這個日子，1月1日，元旦見！」

【19:28】眾志秘書長黃之鋒分享自己於6月12日在監獄內的心情，當日早上7時透過電視直播見到群眾聚集包圍立法會，雖然自己未能與大家並肩作戰，但非常感謝港人6個月以來堅持。

黃之鋒表示，現時有近100名手足被還押，呼籲港人擔任「寫信師」，為每個在獄內的人士寫信寫聖誕咭，令他們服刑時不致太孤單。

他又透露，正參與協調，希望候任民主派區議員可以在明年1月1日上任時，行使公務探訪的職權探望服刑中的義士。

【19:20】民主黨議員鄺俊宇表示，半年前無人相信市民有能力阻擋一條惡法通過，正因為6月11日晚上有大批學生、市民不認命去到金鐘，才引發6月12日包圍立法會事。

鄺俊宇指今日的集會絕非為了慶祝，而要謹記過去半年發生的事，他激動稱：「這半年來有多少人流血受傷被捕，就因為你林鄭月娥這個女人！」

鄺強調能夠推動運動從嚴夏走到寒冬，最重要的是和勇不分的團結。鄺俊宇曾經在示威現場體力不支暈倒，他笑指那次後「個個見到我，就叫我食多啲嘢。」

他又表示，推動這場運動的不只是市民對政府的恨意，而是大家熱愛香港，「大家失落了時代雜誌的封面，唔緊要，我哋唔係要封面見，我哋要煲底見。」又稱無論面對多大攻擊，他以作為香港人的民選議員為榮。

鄺俊宇表示，反修例活動令大家多了很多「屋企人」，希望大家能夠安全回家。他表示，很多人在半年內遇上很多警察的武力，政府一直要市民與示威者切割，但市民是要與暴力警察切割。

鄺俊宇曾經遇襲，他表示收到很多支持和鼓勵，形容「大家好錫我」，是大家令他「再行出嚟」。鄺俊宇表示，社會上有很多人在不同崗位陪伴眾人，因此並不孤單，「齊上齊落」亦並不是口號。

【19:10】612當日在金鐘衝突現場要求見指揮官的民主黨主席胡志偉上台發言，表示運動令所有市民都更提升，過去大家或認為民主黨不會出現在衝突前線，但民主黨所有成員決心和大家走在一起。

胡提到，警方及政府經常問為何社會主流聲音不和暴力切割，「當社會面對更大的制席暴力，我們只能理解抗爭者的手法，重申「不切割，不分化，不督灰」。

他又指雖然今次區議會選舉中選民用選票搧政府一巴，但只是千里之行的一小步，「我們時刻警惕我們只是運動的載具，我們更大的責任是要利用載具在抗爭中成就最後的成果。」

【19:00】集會開始，大會先默哀1分鐘。

【18:58】集會開始前，現場人士合唱《願榮光歸香港》。

6月12日民衆為阻《逃犯條例》修訂草案在立法會恢復二讀，集於金鐘政府總部及立法會一帶佔據道路，其後演變成激烈警民衝突，警方即日下午已定性6.12為「暴動」，更令局勢快速升溫。6.12衝突事件，警方至今已先後控告9人，分別涉及暴動、抗拒警務人員、非法集結、管有危險藥物、刑事毀壞及襲警罪等。

警方早前表示，6月12日早上約8時，多批蒙面示威者突然有組織地衝出龍和道和夏愨道，霸佔馬路，擾亂秩序。下午3時多，大批示威者在不同地點以暴力衝擊警方防線，其間向警察投擲磚頭、鐵枝、木板、鐵馬等。警員在驅散群眾期間，共發射了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈。