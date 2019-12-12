【612半年集會．直播】數百人聚中環愛丁堡廣場　集會準時開始

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大批市民於今年6月12日在金鐘包圍立法會，掀起反修例風波的序幕。有團體申請今（12日）晚在中環愛丁堡廣場舉行「6．12半周年集會」，獲警方發出不反對通知書。
集會申請人、劉穎匡表示是次集會希望記住半年來發生過的警暴事件及政府仍然漠視市民訴求，重申所有市民仍堅持五大訴求，齊上齊落，要求政府撤回對612暴動定性及對所有被捕示威者的控罪。
集會於12月12日晚上7時開始，至晚上9時半結束，主題為「一二一二、齊上齊落」，七時正式開始時現場約有300人聚集。大會請所有人士起立，為周梓樂及其他在反修例運動中喪生的人士默哀1分鐘。
【19:00】集會開始，大會先默哀1分鐘。
【18:58】集會開始前，現場人士合唱《願榮光歸香港》。
6月12日民衆為阻《逃犯條例》修訂草案在立法會恢復二讀，集於金鐘政府總部及立法會一帶佔據道路，其後演變成激烈警民衝突，警方即日下午已定性6.12為「暴動」，更令局勢快速升溫。6.12衝突事件，警方至今已先後控告9人，分別涉及暴動、抗拒警務人員、非法集結、管有危險藥物、刑事毀壞及襲警罪等。
警方早前表示，6月12日早上約8時，多批蒙面示威者突然有組織地衝出龍和道和夏愨道，霸佔馬路，擾亂秩序。下午3時多，大批示威者在不同地點以暴力衝擊警方防線，其間向警察投擲磚頭、鐵枝、木板、鐵馬等。警員在驅散群眾期間，共發射了超過150枚催淚彈、約20發布袋彈、及數發橡膠子彈。