【612半年集會．直播】數百人聚中環愛丁堡廣場　集會準時開始

大批市民於今年6月12日在金鐘包圍立法會，掀起反修例風波的序幕。有團體申請今（12日）晚在中環愛丁堡廣場舉行「6．12半周年集會」，獲警方發出不反對通知書。

集會申請人、劉穎匡表示是次集會希望記住半年來發生過的警暴事件及政府仍然漠視市民訴求，重申所有市民仍堅持五大訴求，齊上齊落，要求政府撤回對612暴動定性及對所有被捕示威者的控罪。

集會於12月12日晚上7時開始，至晚上9時半結束，主題為「一二一二、齊上齊落」，七時正式開始時現場約有300人聚集。大會請所有人士起立，為周梓樂及其他在反修例運動中喪生的人士默哀1分鐘。