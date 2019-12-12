會計師公會理會改選　民主派坐擁六席　會長歡迎投票人數大增

香港會計師公會理事早前舉行選舉，15人競逐7個席位參選，其中6名民主派候選人李淑儀、李健恆、馮領業、梁文俊、蔡啟昇、張煒麟全數當選，保守派只得梁思傑1人當選。7名當選人將於明年1月1日履新，任期兩年。

有報道指今年投票人數為歷來最多，首次突破1萬人，新任會長江智蛟表示，這次投票率的確較去年高，他歡迎今年投票人數大增，證明會員對會計界有投入。

對於會員希望公會多就社會議題發聲，江智蛟稱公會是全港會計行業的唯一法定團體，亦是監管機構，強調會以政治中立態度應對社會事件。