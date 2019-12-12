會計師公會理會改選　民主派坐擁六席　會長歡迎投票人數大增

撰文：羅家晴
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香港會計師公會理事早前舉行選舉，15人競逐7個席位參選，其中6名民主派候選人李淑儀、李健恆、馮領業、梁文俊、蔡啟昇、張煒麟全數當選，保守派只得梁思傑1人當選。7名當選人將於明年1月1日履新，任期兩年。
有報道指今年投票人數為歷來最多，首次突破1萬人，新任會長江智蛟表示，這次投票率的確較去年高，他歡迎今年投票人數大增，證明會員對會計界有投入。
對於會員希望公會多就社會議題發聲，江智蛟稱公會是全港會計行業的唯一法定團體，亦是監管機構，強調會以政治中立態度應對社會事件。
香港會計師公會今舉行第47屆周年大會，江智蛟（中）獲選會長。（羅家晴攝）
香港會計師公會今（12日）舉行第47屆周年大會，公會理事會選岀來年的會長及副會長。其中江智蛟獲選會長，林智遠及方蘊萱獲選為副會長。
數人會後與記者會面，江智蛟稱來年理事會有多項工作，包括提升會計師專業形象，帶岀更正面信息，同時亦會着重大灣區發展。
對於去年舉行的特別大會，通過一人一票選會長及副會長，江智蛟稱此項將會是來年優先處理的工作之一，他指已經約訪多個不同界別人士研究各種選擇方案，強調公會要實行一人一票選舉並非輕易解決的事。江智蛟又指，每個方案都有其好處和不好處，重申任何方案都要合符法例基礎。