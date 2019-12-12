美國領事館公開招聘「政治分析員」　年薪高達70萬　

反修例運動持續不息、預料北京將對香港有大舉措之際，美國駐港總領事館罕有公開招聘「Political Specialist」（政治分析員），工作包括收集分析香港、中國政局資訊，年薪最高可達70萬元。

美國駐港總領事館今日在facebook專頁公布招聘訊息，其中一項是「Political Specialist」（政治分析員），職責包括進行獨立研調，收集、分析香港和中國的政治發展，並作出提醒（alerting of information）。

據網頁簡介，該「政治分析員」將會是領事館經濟政治團隊的成員，且是本地聘請的唯一政治分析員，平日參與和香港政府、公民社會和學者等聯絡工作，並可獨立運作，因應個人判斷，收集分析香港和中國政治局勢的資訊。

申請條件方面，應徵者需有政治、公共行政、國際關係或傳播新聞等大學學歷，最少 4 年在政治分析研究、報道社會政治議題、在政黨、港府或社會團體工作相關經驗，且須全面了解香港及中國的政治、社會體制等。