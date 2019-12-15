莫乃光憂建制為立法打擊假新聞造勢　損言論自由

創新及科技局上周三（11日）回應立法會議員質詢時透露，警方今年截至11月30日，共向社交平台要求621次移除帖子，較2018年的32次急增18倍。政府指此舉是因為網上流傳「大量針對警隊的假新聞」、「沒有確實證據的指控」等。 資訊科技界立法會議員莫乃光指出，政府和建制派近期屢以「假新聞」、「假資訊」等原因反駁對他們的攻擊，猶如為立法規管假新聞和謠言造勢，他憂做法損害香港的言論自由，呼籲香港人警惕。

莫乃光指政府近期推出電視廣告和宣傳影片，呼籲市民接收資訊時要小心，提防假新聞和假資訊。

莫乃光今天（15日）在香港電台節目《給香港的信》中提到，政府近期推出電視廣告和宣傳影片，呼籲市民接收資訊時要小心，提防假新聞和假資訊。莫乃光認為，政府的呼籲合理，但動機令人懷疑，他批評政府和警方就是假資訊的最主要來源，例如警方在例行記者會上屢次以假資訊和謊言，回應記者的提問。

莫乃光認為，政府一連串的舉動，目的是為了壟斷決定資訊真偽的話言權，從近期政府屢以「假新聞」、「假資訊」等原因反駁攻擊等情況，已顯而易見。

憂立法規管謠言假新聞 損言論自由

莫乃光認為，當前最大問題並非假新聞，而是政權以打擊假新聞為由，向言論自由施壓。莫乃光批評，政府和建制派近期為立法規管假新聞和謠言造勢，他指建制派定必以「德國、法國和新加坡也有類似法例」為理由，為支持立法辯解。莫乃光提到，他上月底曾訪問德國，與德國國會議員討論相關議題，他引述德國議員指出，該國的謠言法旨在針對本身已違法的言論，例如否定大屠殺的言論等。

莫表示一旦立法，將會損害香港的言論自由和表達自由，形容做法猶如「朝着老大哥的控制和審查」，他呼籲香港人警惕。