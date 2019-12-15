【12.15】梁凌杰追思會人龍不斷　近千人太古廣場排隊獻花

今年6月15日，35歲的梁凌杰於金鐘太古廣場危站，要求政府撤回《逃犯條例》修訂，但不幸墮樓身亡。今天是事件發生後的半周年，有網民今晚（15日）7時30分發起梁凌杰追思會，追思會於太古廣場外在晚上七時半開始，網民呼籲參與人士自備鮮花。

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【22:15】活動原訂於晚上十時結束，但現時排隊獻花的人龍仍然維持在政府合署外。

【21:05】有人高叫「光復香港，時代革命」的口號，其後有在場人士高舉暫停手勢呼籲停止喊口號，眾人隨後停止，繼續舉起手機燈光。另排隊獻花的人龍仍然在政府合署外「打蛇餅」。

【20:41】參與悼念的市民合唱「Sing Hallelujah to the Lord」，有車輛經過時司機響按，以示支持。

【20:30】有人在電車上大叫「光復香港」，在場人士即以「時代革命」回應；另排隊獻花的人龍仍然有增無減，有人席地而坐摺紙鶴。

約20防暴警在場戒備

【20:00】排隊獻花的人龍越來越長，龍尾到達高等法院外的位置，接近一千人在現場參與活動。

【19:52】有人在太古廣場外對出的馬路旁放置「FREE HK」的亮燈牌。

【19:45】太古廣場悼念區對面，有4名防暴警察駐守。近樂禮道位置，約20名防暴警員戒備，部分警員手持圓盾。

【19:40】參加活動的人數不斷增加，現場有逾500人聚集。

【19:32】不少市民在太古廣場外排隊等候獻上鮮花，亦有人在地上點亮蠟燭悼念，現場有人獻唱歌曲《Sing hallelujah to the lord》。

【19:22】有網民晚上在金鐘太古廣場外發起「抗爭半周年梁凌杰追思會」。現場所見，暫有約300人聚集，不少人戴上口罩和手持鮮花。