男子經大橋過澳門被扣 　涂謹申：違「三地三檢」原則　

珠海公安今日（16日）通報，在港珠澳大橋東人工島安全檢查站查獲一名潛逃7年的香港籍疑犯。通報稱，疑犯於2012年8月涉嫌組織粵港兩地貨車司機走私手機案被深圳機場海關緝私分局通緝。 民主黨立法會議員涂謹申表示，無法確認通報提及人士與早日經大橋前往澳門期間懷疑失聯者是同一人，但他強調若有人由香港乘巴士到澳門，內地部門不應行使司法管轄權，應該採用「三地三檢」原則。公民黨譚文豪則指，已經向立法會主席梁君彥要求提出緊急質詢，希望保安局局長李家超及運輸及房屋局局長陳帆出席會議並解釋。

民主黨立法會議員涂謹申表示，無法確認通報提及人士與早日經大橋前往澳門期間懷疑失聯者是同一人，但他強調若有人由香港乘巴士到澳門，內地部門不應行使司法管轄權，應該採用「三地三檢」原則。（羅家晴攝）

涂謹申稱，內地當局突然在港珠澳大橋內地水域的東人工島設置檢查站，檢查由香港到澳門人士，此舉並非當初設計大橋的三地共識，亦不是慣常做法。他提及，若由香港乘搭直昇機去澳門同樣會經過內地空域，反問會否派出內地武裝直昇機在人工島搜查。涂謹申強調，內地隨便設檢查站截查，會影響外界對內地、澳門以及香港信心。

公民黨譚文豪表示，廣東省上星期一發出公告，指12月10開始會在東人工島設安全檢查站，質疑港方基於保密原則不公告或根本不知悉。譚文豪又指，根據三地政府就港珠澳大橋建設、營運、維護及管理的協調中，第18條列明港珠澳大橋口岸實行「三地三檢」，即三地政府分別在各區部分建設獨立的口岸設施，並依照各地適用法律分別對進出口的旅客、車輛和貨物進行出入境查驗，質疑為何現時會變成「三地四檢」。

早前有報道指，一名港人上周五（13日）乘穿梭巴士經港珠澳大橋往澳門時，在東人工島遭內地公安扣查，其後下落不明。其兒子曾向香港警方求助，但獲回覆指事件於境外發生故不會受理，事主兒子日前一度返內地尋父但不果。